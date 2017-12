मिथुन राशिफल 2018: इस साल आपके लिए रहेगा शानदार, सभी क्षेत्रों में मिलेगी सफलता

मिथुन राशिफल 2018 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों के लिए यह साल बहुत ही शानदार रहने वाला है। सभी क्षेत्र में आपको सफलताएँ मिलेंगी, सीनियर्स आपके काम की तारीफ़ करेंगे, सैलरी में वृद्धि होगी, आय के कुछ नए रास्ते भी खुलेंगे। इस दौरान आप नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं। बिज़नेस में अपार मुनाफ़े का योग बन रहा है, सफलता आपके क़दमों को चूमेगी। विदेशी कारोबार से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मई से नवंबर की अवधि में आप अच्छे पैसे कमाएँगे। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना मुनाफ़े का सौदा होगा। आप नया मकान या ज़मीन भी ख़रीद सकते हैं। साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, प्रेम-जीवन भी शानदार रहने वाला है, साथी के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौक़ा मिलेगा परन्तु जनवरी से लेकर मार्च महीने तक रिस्तो के मामलो में आपको मुश्किल दौर से गुज़रना होगा। संतान प्राप्ति की चाहत पूरी होगी। शादी के बंधन में बंधने के लिए समय अनुकूल है। साल 2018 शिक्षा के हिसाब से बेहतरीन रहने वाला है, पढ़ाई-लिखाई में बच्चो का प्रदर्शन अच्छा होगा।

इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, चित्रकला और मनोविज्ञान के छात्रों को इस साल निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। सेहत के मामलो में यह साल उतार चराव से परिपूर्ण रहेगा , मोटापा और अनिद्रा की समस्या हो सकती है, डायबिटिज़ के पशेंट का शुगर लेवल कम हो सकता है। अप्रैल के महीने में आपको बेहद ही सतर्क रहने की जरुरत है, दौरान आपको चोट लगने की संभावना है। माता-पिता की सेहत अच्छी रहेगी। बच्चों की सेहत में उतार-चढ़ाव की संभावना भी है। आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा और नए लोगों से संपर्क बनेंगे। धार्मिक कार्यों की ओर झुकाव होगा।

राशि स्वामी: बुध | शुभ रत्न: पन्ना | शुभ रुद्राक्ष: चार मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: उत्तर

वर्ष 2018 को अच्छा बनाने के उपाय:

– मांस-मदिरा से परहेज करना चाहिए; सख्त शाकाहारी बनें और अल्कोहल छोड़ दें।

– अपने दांतों और जीभ को फिटकरी से साफ करना चाहिए।

– किसी भी मंदिर में दूध और चावल दान करें।

– बंदरों को गुड़ दान करना चाहिए।

– खाने से पहले हर दिन कौवे खिलाओ।

– नियमित रूप से श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोत का पाठ करें।

– गले में विधारा जड़ धारण करें।

– किन्नरों का आशीर्वाद लें।

– रविवार को भैरव मंदिर में जाएँ और दूध चढ़ाएँ।

– अनाथ व निर्धन विद्यार्थियों की मदद करें।

– बुधवार के दिन तुलसी के पत्ते का सेवन जरूर करें।

– घर में कंटीले पौधे व झाडिय़ा नहीं लगाएं।

– घरों में खंडित एवं फटी हुई धार्मिक पुस्तकें एवं ग्रंथों को न रखें।

– सोने और चाँदी की चेन धारण करना चाहिए।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

First Published on January 1, 2018 3:58 am