मेष राशिफल (04 फरवरी- 10 फरवरी): इस सप्ताह किस्मत देगी आपका साथ, खर्चे बढ़ेंगे

इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा, भाग्य आपके साथ है, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे परन्तु ख़र्चा भी थोड़ा बढ़ सकता है। समय शेयर या नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शुभ है। यदि जातक विवाहित है तो इस सप्ताह आपको वैवाहिक जीवन में प्रेम और रोमांस का आनंद प्राप्त होगा, जीवनसाथी के साथ आप शानदार समय व्यतीत करेंगे, प्यार का इजहार करने के लिए यह समय अच्छा है। पारिवारिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। इस सप्ताह करियर की राह में अभी आपको और पसीने बहाने होंगे, एकाग्रता बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पारिवारिक जीवन में ख़ुशियाँ बनी रहेंगी। इस सप्ताह सेहत के मामले में ध्यान रखने की जरुरत है, वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय बेहद सतर्क रहें।

राशि स्वामी: मंगल | शुभ रत्न: मूंगा | शुभ रुद्राक्ष: तीन मुखी | शुभ दिशा: दक्षिण

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

– प्रति दिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।

– मंदिर में मिठाई दान करें, हनुमान जी को चोला चड़ाए ।

– प्रतिदिन तांबे के पात्र से सूर्य को अर्घ्य दें।

– बेल मूल धारण करें।

– शुक्रवार को कन्याओं को मिश्री और खीर खिलाएं।

– चिड़ियों को दाना डालें।

– गायत्री मंत्र का पाठ करने में मदद मिलेगी।

– भाइयों का सदा आदर करना चाहिए, अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और हमेशा सबसे प्यार से बात करना चाहिए।

– वटवृक्ष की जड़ में मीठा दूध चढ़ाएं ।

– रात को सर के पास पानी रखकर सोएं और इस जल को सुबह पेड़ में डाल दें।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

First Published on February 4, 2018 5:48 am