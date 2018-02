मेष राशिफल (11 फरवरी- 17 फरवरी): इस सप्ताह सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, वाणी पर संयम रखें

इस सप्ताह प्यार के सितारे अभी ज़ोरो पर है, खुशिया, हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण रहने वाला है, मुनाफ़े के भी अच्छे योग बनेंगे। आप सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, कार्य स्थल पर आपकी छवि चमकेगी और मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, तरक्की के अच्छे अवसर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। आत्मबल में इजाफा होगा। यह सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए बेहद अनुकूल और सकारात्मक रहेगा, प्रेमी युगल एक-दूसरे के साथ अच्छा समय गुजारेंगे। यह सप्ताह पारिवारिक रिश्तों के लिहाज से थोड़ा कठिन हो सकता है, अपनी वाणी पर संयम रखें और किसी प्रकार की गलतफहमी ना पालें। यह सप्ताह छात्रों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, पढ़ते समय एकाग्रता बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इस सप्ताह सेहत के मामले में ध्यान रखने की जरुरत है, वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय बेहद सतर्क रहें।

राशि स्वामी: मंगल | शुभ रत्न: मूंगा | शुभ रुद्राक्ष: तीन मुखी | शुभ दिशा: दक्षिण

सप्ताह हो अच्छा बनाने के उपाय:

– प्रति दिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।

– मंदिर में मिठाई दान करें, हनुमान जी को चोला चड़ाए ।

– प्रतिदिन तांबे के पात्र से सूर्य को अर्घ्य दें।

– बेल मूल धारण करें।

– शुक्रवार को कन्याओं को मिश्री और खीर खिलाएँ।

– चिड़ियों को दाना डालें।

– गायत्री मंत्र का पाठ करने में मदद मिलेगी।

– भाइयों का सदा आदर करना चाहिए, अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और हमेशा सबसे प्यार से बात करना चाहिए।

– वटवृक्ष की जड़ में मीठा दूध चढ़ाएं ।

– रात को सर के पास पानी रखकर सोएं और इस जल को सुबह पेड़ में डाल दें।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करें।

