बुध करेगा वृश्चिक राशि में प्रवेश, इन राशियों पर पड़ सकता है बुरा असर

बुध ग्रह 26 अक्टूबर रात 8 बजकर 55 मिनट पर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है। बुध यहां 1 जनवरी 2019 सुबह 10 बजे तक रहेगा। इस गोचर का खासा असर रहेगा। मनुष्य की वाणी पर बुध का असर होता है। बुध ग्रह को विवेक का कारक माना जाता है। लेखन और प्रकाशन के क्षेत्र में भी इसका संबंध है। जिन लोगों की कुंडली में बुध अच्छा होता है उनकी वाणी बहुत अच्छी होती है। बुध के कारण त्वचा संबंधित परेशानी हो सकती है। बुध ग्रह अक्सर सूर्य के साथ या आसपास ही रहता है। इस राशि परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव मेष और सिंह राशि के जातक पर होगा। आइए जानते हैं 12 राशियों पर इस परिवर्तन का कैसा असर रहेगा।

मेष राशि: इस राशि परिवर्तन का मेष राशि पर सबसे अधिक असर रहेगा। इससे मेष राशि के जातक को नौकरी में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जीवन में अशांति रहेगी। इस दौरान मेष राशि के जातक नहाने के पानी में काला तिल डालकर नहाएं। गणेश जी की उपासना करें। गरीबों को चने से बनी सब्जी दान करें।

वृषभ राशि: आपको इस परिवर्तन से लाभ मिलेगा। आपके करियर के लिए यह परिवर्तन अच्छा है। आपके लोगों के साथ मधुर संबंध बनेंगे। आप मक्खन और सरसों का साग शनिदेव को चढ़ाएं और खुद भी खाएं।

मिथुन राशि: आपके लिए बुध लाभकारी रहेगा। नौकरी, कारोबार और पढ़ाई में लाभ मिलेगा। आप इस दौरान अंगुली में लोहे का एक छल्ला पहनें।

कर्क राशि: इस परिवर्तन से आपको काफी सुख मिलेगा। कारोबार और नौकरी की समस्या खत्म होगी। आप गणेश जी पर 800 ग्राम मूंग दान करें।

सिंह राशि: आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लोगों से विवाद हो सकता है। करियर और कारोबार में दिक्कत आएगी। गणेश जी को गुड़ और चने चढ़ाएं।

कन्या राशि: आपके लिए यह परिवर्तन लाभकारी होगा। कारोबार, नौकरी में लाभ होगा। नौकरी मिलेगी। प्रात: काल दही और शहद का सेवन करें।

तुला राशि: इस दौरान आपको अनेक परेशानी होगी। आपकी नौकरी में समस्या आएगी। आर्थिक स्थिति कमजोरी रहेगी। आप सरसों के तेल के आठ दीपक जलाएं।

वृश्चिक राशि: आपको नौकरी में अड़चन का सामना करना पड़ेगा। कारोबार में मंदी आएगी। गणेश जी को चने का भोग लगाएं और किसी जरुरत को दान करें।

धनु राशि: आपको मानसिक तनाव रहेगा। लेकिन कारोबार, नौकरी में सफलता मिलेगी। दांपत्यजीवन में परेशानी होगी। सवा मीटर हरा कपड़ा और आठ सिक्के दान करें।

मकर राशि: आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। करियर और कारोबार में लाभ मिलेगा। घर में सुख-शांति रहेगी। गणेश जी को हरा धागा चढ़ाकर गले में धारण करें।

कुंभ राशि: आपको करियर में तरक्की मिलेगी। तनाव कम होगा। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं।

मीन राशि: आपकी समस्या कम होगी। सेहत ठीक होगी। शत्रु शांत रहेंगे। गणेश जी को गुड़ चढ़ाएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on October 26, 2018 6:14 am