2 जून को बुध बदलेगा राशि, इन तीन राशि वालों को करियर में मिल सकती है तरक्की

मिथुन और कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध 2 जून को अपनी राशि बदलने वाला है। ज्योतिष अनुसार सभी ग्रहों में बुध ग्रह का भी अपना खास महत्व होता है। इस ग्रह को युवराज ग्रह भी कहा जाता है। ज्योतिष अनुसार बुध व्यक्ति की वाणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 जून को रात 12 बजकर 19 मिनट पर बुध मिथुन राशि में चला जायेगा और 21 जून तक रहेगा। मिथुन राशि में बुध के होने पर त्रिग्रही योग भी बनेगा। क्योंकि इस राशि में पहले से राहु और मंगल ग्रह विराजमान हैं।

मिथुन राशि में बुध, मंगल व राहु का त्रिग्रही योग 4 से लेकर 6 जून तक रहेगा। फिर गोचर में इस राशि में चंद्रमा के आने से चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। इसके बाद 15 से 20 जून के बीच मिथुन राशि में सूर्य, मंगल, बुध और राहु के होने से भी चतुर्ग्रही योग बनेगा। ज्योतिष अनुसार ऐसे योग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं जब एक ही महीने में त्रिग्रही और दो बार चतुर्ग्रही योग बन जाए। इन योगों के दौरान जो जातक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली में भी यह योग स्थापित हो जाते हैं। बुध के राशि परिवर्तन से खासकर तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। सिंह, कन्या और कुंभ वालों की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा अच्छी होगी। धन लाभ के भी योग बनेंगे।

मेष और तुला – इन दोनों राशि के लोगों को बुध के राशि परिवर्तन से कुछ लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। इनकम में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ विदेश जाने का भी सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन दुश्मनों से सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी।

वृषभ और मकर – इन दो राशि वालों पर बुध का यह राशि परिवर्तन नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। नौकरी में दुश्मन परेशान करेंगे। धन हानि होगी। किसी वस्तु के चोरी होने का भय है।

मिथुन और वृश्चिक – धन लाभ हो सकता है। कार्य में प्रगति होगी। दूर दराज बैठे किसी दोस्त से लाभ मिलेगा। यात्राएं काफी करनी पड़ेगी। लव लाइफ में अड़चन आ सकती है।

सिंह, कन्या और कुंभ – इन तीनों राशि वालों के लिए काफी शुभ समय रहेगा। वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। करियर में जबरदस्त तरक्की होने के आसार हैं। दुश्मन निर्बल होंगे, इनकम में बढ़ोतरी होगी।

धनु, मकर और मीन – व्यापार में बढ़ोतरी, परिवार में कलेश, मानसिक शांति भंग, खराब स्वास्थ्य, नौकरी मिलने के आसार।

First Published on May 29, 2019 11:09 am