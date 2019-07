बुध की उलटी चाल: इन राशि वालों को मिलेगा विशेष लाभ तो इन्हें रहना होगा सावधान

Mercury Retrograde Effects by Sign: बुध (Mercury) ग्रह ने अपनी चाल बदल दी है। 8 जुलाई से बुध की चाल वक्री यानी उल्टी हो गई है। बुध की यह स्थिति 1 अगस्त तक रहने वाली है। इस बीच बुध 30 जुलाई को मिथुन राशि में उलटी चाल से प्रवेश करेंगे। बुध की इस उलटी चाल से ज्योतिषी अनुसार कई तरह के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन कुछ राशि वालों के लिए बुध की वक्री चाल लाभकारी होने वाली है। जानिए किस राशि पर बुध की इस स्थिति का कैसा असर रहेगा…

मेष: मेष राशि वालों के लिए समय उत्साह से भरा रहेगा। किसी न किसी कारण सुखद समाचार मिलते रहेंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। घर की खरीदारी की जा सकती है। निवेश से लाभ मिलेगा। लेकिन शत्रु भी परेशान करने वाले हैं।

वृष: बुद्धि-विवेक से इस दौरान काम लेना होगा। आर्थिक हानि हो सकती है। दुर्घटना के भी आसार हैं। किसी काम में जल्दबाजी करने से बचना होगा। लंबी यात्रा पर जाने से बचें। पत्नी से लाभ मिलेगा। मित्र सहायक साबित होंगे। माता का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ सकता है।

मिथुन: क्रोध पर काबू रखना होगा। करीबी रिश्ते खराब हो सकते हैं। ऑफिस में किसी विवाद में न पड़ें। नहीं को आपका अपना नुकसान हो सकता है। इस दौरान भगवान शिव की अराधना करें। और किसी भी तरह के निवेश से बचें।

कर्क: आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मेहनत अनुसार फल की प्राप्त होंगे। वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। शरीर में काफी ऊर्जा रहेगी। कर्ज की भरपाई कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति लाभ देगी। यात्रा से फायदा होगा।

सिंह: धन प्राप्ति के विशेष योग है। परिवार वालों का किसी कार्य में साथ मिलेगा। मनचाहा जीवन साथी भी मिल सकता है। आय में वृद्धि के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। लेकिन किसी करीबी की तबीयत बिगड़ सकती है।

कन्या: व्यापार में कभी लाभ तो कभी हानि के योग बन रहे हैं। निवेश समझदारी से करना होगा। स्वास्थ्य मामलों में धन ज्यादा खर्च हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा।

तुला: आर्थिक स्थिति कुछ बिगड़ सकती है। इसलिए फिजूल के खर्चों से बचें। बिना सोच-विचार के कोई कार्य न करें। क्रोध और वाणी पर संयम रखें। बुजुर्ग व्यक्तियों का सम्मान करें।

वृश्चिक: बुध की उल्टी चाल से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर आपको बॉस का साथ मिलेगा। विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। विवाह के लिए रिश्ते आ सकते हैं। किसी गंभीर रोग से मुक्ति मिलने के भी आसार हैं।

धनु: यात्राएं काफी करनी पड़ेगी। कुछ से धन लाभ की भी संभावना है। लेकिन प्रेमी से अनबन होती रहेगी। ऑफिस में साख बढ़ सकती है। आध्यात्म की ओर मन आकर्षित होगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात आर्थिक रूप से लाभकारी साबित हो सकती है।

मकर: आपको इस दौरान भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में नए अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। किसी मित्र से लाभ मिलेगा। संतान की तरफ से सुख मिलेगा। नए काम की शुरुआत होगी।

कुंभ: कोई कीमती वस्तु चोरी हो सकती है। अनजान पर भरोसा करने से नुकसान झेलना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में खटास आने के आसार हैं। बिजनेस में पार्टनर धोखा दे सकता है। नौकरी करने वालों को कार्यस्थल पर हर कार्य सावधानी से करने की सलाह दी जाती है।

मीन: लव मैरिज के इच्छुक जातकों को परिवार वालों का साथ मिल सकता है। शेयर में निवेश के लिए समय अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है। आय और संपत्ति में वृद्धि होगी।

First Published on July 8, 2019 11:50 am