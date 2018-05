ग्रहों का राजकुमार कहलाता है बुध, सही दिशा में होने से मिलते हैं ये लाभ

हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र बहुत ही अहमियत रखता है। ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति की कुंडली में व्याप्त ग्रहों की दिशा का विशेष महत्व है। इनके आधार पर ही ज्योतिष व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य का आंकलन करता है। क्या आप जानते हैं कि बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। यह ग्रह प्रत्येक व्यक्ति में के लिए खास मायने रखता है। बुध को सबसे खूबसूरत ग्रह भी कहा जाता है। ज्योतिष के मुताबिक, व्यक्ति के जीवन में उसकी कुंडली में बुध की दिशा का काफी प्रभाव पड़ता है। यह खूबसूरत ग्रह व्यक्ति के शुभ और अशुभ को काफी हद तक प्रभावित करता है। आइए जानते हैं कि कुंडली में बुध के सही दिशा में होने से व्यक्ति को किस तरह के लाभ मिलते हैं।

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, कुंडली में बुध ग्रह के सही दिशा में होने से व्यक्ति की संवाद क्षमता काफी मजबूत हो जाती है। वह व्यक्ति दूसरों के सामने अपनी बातें काफी अच्छे ढंग से रख पाता है। व्यक्ति की बातों से लोग काफी प्रभावित भी होते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति को अपना व्यवसाय बढ़ाने व कार्यक्षेत्र में उन्नति हासिल करने में आसानी रहती है। यदि व्यक्ति की कुंडली में उसका बुध ग्रह मजबूत हो तो उसे कान, नाक और आंख से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है।

इसके अलावा बुध के मजबूत होने से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। वह व्यक्ति खुद को ऊर्जावान महसूस करता है। उसका काम में मन लगता है। ऐसे में वे लोग काफी आसानी से अपनी जिंदगी में नए मुकाम हासिल कर लेते हैं। हम आपको बुध के कमजोर होने पर उसे मजबूत करने के कुछ उपाय भी बता देते हैं। आप अपना बुध मजबूत करने के लिए सुबह में खाली पेट तुलसी के दो पत्ते खाएं। बुध को मजबूत करने के लिए आपको हल्के इत्र का प्रयोग करना चाहिए।

