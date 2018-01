मीन राशिफल ( 07 जनवरी – 13 जनवरी ) : इस सप्ताह कारोबारी को मिलेगा फायदा, नौकरी मे मिल सकता है प्रमोशन

इस सप्ताह सितारे आपके साथ हैं, व्यापारी वर्ग को कारोबार में इज़ाफा होगा, नौकरी-पेशा लोगो को प्रमोशन अथवा आय में वृद्धि के योग हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अनुकूल हैं। वैवाहिक जीवन के लिए सप्ताह शानदार रहने वाला है, पारिवारिक जीवन मिला-जुला रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय आपके अनुकूल नहीं है, छात्रों को सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत की दरकार होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, संतान का स्वास्थ्य गिर सकता है, आप अपनी एवं संतान की सेहत का ध्यान रखें। आपका मन धार्मिक कार्यों और समाज सेवा में लगेगा।

राशि स्वामी :गुरु | शुभ रत्न:पुखराज | शुभ रुद्राक्ष: पांच मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: उत्तर पूरब

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

– माता दुर्गा की आराधना कर भोग लगाकर आशीष लेना शुभ व कल्याणकारी रहेगा।

– भगवान राम और भगवान विष्णु की पूजा करें और पीला चंदन लगाएँ।

– गुरुवार के दिन उपवास रखें।

– केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएँ और केला खाने से परहेज करें।

– गले में भारंगी की जड़ धारण करें।

– घी, आलू व कपूर मंदिर में दान करना चाइए।

– साधू या पंडित को वस्त्र दान देने से भी राहत मिलेगी।

– शराब से परहेज करना चाइए।

– धार्मिक स्थलों पर बादाम दान शुभ होगा।

– सोने के आभूषण हमेशा धारण रखने शुभ होगा।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

First Published on January 7, 2018 5:20 am