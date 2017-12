मीन राशिफल (24 दिसंबर-30 दिसंबर): प्रॉपर्टी खरीदने का समय है अनुकूल, छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे

इस सप्ताह सितारे आपके साथ हैं, आप कड़ी मेहनत करेंगे, कार्य स्थल पर परिस्थितियों अपने अनुकूल रहेगी, आमदनी में वृद्धि के प्रबल योग है। व्यापारी वर्ग को कारोबार में इज़ाफा होगा। नौकरी-पेशा लोगो को प्रमोशन अथवा आय में वृद्धि के योग हैं, प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे अवसर मिलेंगे, सहयोगियों का साथ मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अनुकूल हैं। वैवाहिक जीवन के लिए सप्ताह शानदार रहने वाला है, लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्‍ते और मधुर होंगे, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। विद्यार्थियों के लिए समय आपके अनुकूल है, छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, बीमार लोगों का स्‍वास्‍थ्‍य अच्‍छा होगा। आध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा।

राशि स्वामी :गुरु | शुभ रत्न:पुखराज | शुभ रुद्राक्ष: पांच मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: उत्तर पूरब

सप्ताह हो अच्छा बनाने के उपाय:

1) माता दुर्गा की आराधना कर भोग लगाकर आशीष लेना शुभ व कल्याणकारी रहेगा।

2) साधू या पंडित को वस्त्र दान देने से भी राहत मिलेगी।

3) गेहूँ, सत्तू व नारियल को बहते जल में प्रवाह करना शुभ होता है।

4) घी, आलू व कपूर मंदिर में दान करना चाहिए।

5) शराब से परहेज करना चाहिए।

6) धार्मिक स्थलों पर बादाम दान, माथे पर केसरिया तिलक लगाना शुभ होगा।

7) सोने के आभूषण हमेशा धारण रखने शुभ होगा।

8) कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

9) शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करें।

मेष राशिफल (24 दिसंबर- 30 दिसंबर): प्रेमी युगल साथ में अच्छा समय बिता सकते हैं, बीमार लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

वृषभ राशिफल (24 दिसंबर – 30 दिसंबर): छात्रों के लिए सप्ताह होगा शुभ, जीवनसाथी की सेहत हो सकती है खराब

मिथुन राशिफल (24 दिसंबर-30 दिसंबर): पार्टनर के साथ हो सकती है अनबन, छात्रों को करनी होगी मेहनत

कर्क राशिफल (24 दिसंबर-30 दिसंबर): मेहनत का मिल सकता है अच्छा फल, परिवार की सेहत का ध्यान रखें

सिंह राशिफल (24 दिसंबर-30 दिसंबर): नई जॉब का आ सकता है ऑफर, स्वास्थ्य रह सकता है कमजोर

कन्या राशिफल (24 दिसंबर-30 दिसंबर): करियर में हो सकता है लाभ, पार्टनर के साथ समय रहेगा आनंदमय

तुला राशिफल (24 दिसंबर-30 दिसंबर): इस सप्ताह मिल सकता है प्रमोशन, लव लाइफ में आएगा रोमांच

वृश्चिक राशिफल (24 दिसंबर-30 दिसंबर): पार्टनर से रिश्ते होंगे मजबूत, परिवार का मिलेगा सहयोग

धनु राशिफल (24 दिसंबर-30 दिसंबर): मूड रह सकता है रोमांटिक, परीक्षा में मिल सकती है सफलता

मकर राशिफल (24 दिसंबर-30 दिसंबर): छात्रों को मिल सकती है सफलता, पार्टनर के साथ बढ़ेगा प्रेम

कुंभ राशिफल (24 दिसंबर-30 दिसंबर): जीवनसाथी के साथ संबंधों में बढ़ेगी मधुरता, स्वास्थ्य का रखें ध्यान

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on December 24, 2017 6:12 am