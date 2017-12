मीन राशिफल 2018: इस साल करनी पड़ेगी अधिक मेहनत, कारोबार में आएगा उतार-चढ़ाव

राशिफल 2018 के अनुसार यह साल मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। कार्य-स्थल पर आप कड़ी मेहनत करेंगे, आपकी पद-प्रतिष्ठा में भी बढ़ोत्तरी होगी, अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। घर बदलेंगे के भी योग है। व्यापार में आपको कुछ उतार-चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। जनवरी से फ़रवरी के बीच बड़ा निवेश करने से बचें। पार्टनरशिप के लिए समय अनुकूल नहीं है। अप्रैल से सितंबर तक की अवधि में कार्य-स्थल पर विशेष ध्यान देना होगा। अक्टूबर से नवंबर तक की अवधि में अप्रत्याशित मुनाफ़ा होगा। आय के नए स्रोत सामने आएँगे। आत्मविश्वास और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा का योग है। मई महीने में काम के सिलसिले में छोटी दूरी की यात्रा के योग हैं। यह साल विद्यार्थियों के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद रहने वाला है परन्तु विद्यार्थियों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा। फ़रवरी के बाद आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होगी; मार्च से मई तक की अवधि में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौक़ा मिलेगा।

अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समय शानदार है। एमबीए, बायोटेक, मीडिया और फ़ाइन आर्ट के छात्रों को सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन आनंदमय रहने वाली है तथा परिवार में हँसी-ख़ुशी का माहौल बना रहेगा, आप पार्टनर और परिवार के साथ यादगार पल बिताएंगे। जीवन में भरपूर रोमांस रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कोताही ना बरतें, तनाव के भी शिकार हो सकते हैं, आँत संबंधी भी कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। अक्टूबर तक स्वास्थ्य संबंधी कुछ गंभीर परेशानी हो सकती है। माता जी की सेहत पर ध्यान देना होगा। धार्मिक कार्य-कलापों में आपकी रूचि बढ़ेगी और घर पर पूजा-पाठ का आयोजन भी होगा।

राशि स्वामी :गुरु | शुभ रत्न:पुखराज | शुभ रुद्राक्ष: पांच मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: उत्तर पूरब

वर्ष 2018 को अच्छा बनाने के उपाय:

– माता दुर्गा की आराधना कर भोग लगाकर आशीष लेना शुभ व कल्याणकारी रहेगा।

– भगवान राम और भगवान विष्णु की पूजा करें और पीला चंदन लगाएँ।

– गुरुवार के दिन उपवास रखें।

– केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएँ और केला खाने से परहेज करें।

– गले में भारंगी की जड़ धारण करें।

– घी, आलू व कपूर मंदिर में दान करना चाइए।

– साधू या पंडित को वस्त्र दान देने से भी राहत मिलेगी।

– शराब से परहेज करना चाइए।

– धार्मिक स्थलों पर बादाम दान शुभ होगा।

– सोने के आभूषण हमेशा धारण रखने शुभ होगा।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

