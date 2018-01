मौनी अमावस्या: आज भूलकर भी ना करें ये 7 काम, हो सकता है नुकसान

आज देशभर में मौनी अमावस्या मनाई जा रही है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान का बहुत महत्व है। इस दिन शिव जी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पितृ दोष दूर करने के लिए मौनी अमावस्या को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत शुभकारी माना जाता है। आइए आज इस पावन अमावस्या के दिन आपको बताते हैं कि कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं –

1. मौनी अमावस्या के दिन श्मशान घाट के आस-पास नहीं जाना चाहिए। माना जाता है अमावस्या के दिन बुरी आत्माएं ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं और वहां घूमने वाले व्यक्ति को अपना शिकार बना लेती है। अमावस्या को इंसान बुरी आत्माओं से लड़ने में सक्षम नहीं होता है। अगर आप अधिक परेशान रहते हैं तो आपको आज के दिन बुरी आत्माएं अपना शिकार बना सकती है।

2. मौनी अमावस्या के दिन स्नान का बहुत महत्व है। इसलिए अगर आप किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते तो आपको नहाने के पानी में गंगाजल डालकर नहाना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्ध्य देना ना भूलें। सबसे जरूरी बात, स्नान से पहले मौन रहें।

3. अमावस्या के दिन खुद पर संयम रखना अच्छा होता है। गुरुण पुराण के मुताबिक अमावस्या के दिन यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। कहा जाता है इस दिन यौन संबंध बनाने से पैदा हुई संतान जीवनभर परेशान रहती है तथा उन्हें कभी सुख नहीं मिलता।

4. जिन महिलाओं ने मौनी अमावस्या का व्रत किया है उन्हें आज के दिन किसी भी तरह का श्रृंगार नहीं करना चाहिए।

5. पितरों की कृपा पाने के लिए आज किसी के साथ लड़ाई-झगड़ा ना करें और अपने से बड़े लोगों को सम्मान करें।

6. कहा जाता है शनिवार के अलावा अन्य किसी दिन पीपल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए आज के दिन पीपल की पूजा करें लेकिन पीपल को स्पर्श ना करें।

7. मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। साथ ही बिना पूजा पाठ किए भोजन नहीं करना चाहिए। आज भूलकर भी शराब और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए।

First Published on January 16, 2018 9:14 am