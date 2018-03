मंगल ने किया धनु राशि में प्रवेश, जानिए 12 राशियों पर क्या होगा असर

बुधवार 7 मार्च को मंगल ने राशि परिवर्तन किया है। अब मंगल धनु राशि में आ गए हैं। यह परिवर्तन 7 मार्च की शाम 06:28 पर हुआ और यह 2 मई को शाम 04:17 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मंगल की शुभ स्थिति में व्यक्ति शक्तिशाली और साहसी बनता है। इंसान के शरीर में नाभि के आस-पास का क्षेत्र मंगल का माना जाता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी माना जाता है। आइए जानते हैं इस राशि परिवर्तन से 12 राशियों पर क्या असर होगा।

मेष– मंगल के इस परिवर्तन से मेष राशि के जातक को भौतिक सुख मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। नौकरी में तरक्की मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

वृषभ – रिस्क लेने से बचें। वाहन सावधानी से चलाएं। दुर्घटना के प्रति सजग रहें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। जीवनसाथी से ताल-मेल में कमी महसूस हो सकती है।

मिथुन – पारिवार में तनाव का माहौल हो सकता है। पार्टनरशिप से नुकसान हो सकता है। गुस्से पर काबू रखें। खर्च बढ़ सकते हैं। नौकरी में तरक्की मिल सकती है।

कर्क – कर्क राशि वालों को इस गोचर से फायदा मिलेगा। इससे समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों -भाईयों के संबंध मजबूत होंगे। आपको आग से बचना चाहिए। मंगलवार के दिन भाई को उपहार दें।

सिंह – संतान सुख मिलेगा। बौद्धिक क्षमता में इजाफा होगा। 2 मई तक आपके काम सफल होंगे। सोच-समझकर फैसला लें। रात को सोते समय सिरहाने पानी का बर्तन रखकर सोएं।

कन्या– इस गोचर से आपको भूमि-भवन, वाहन सुख मिल सकता है। माता-पिता का साथ मिलेगा। संतान का सहयोग प्राप्त होगा। रोजाना पक्षियों को रोटी के टुकड़े डालें।

तुला– तुला राशि वालों की तरक्की हो सकती है। व्यवहार में मधुरता आएगी। स्वभाव में नम्रता बनाए रखेंगे। आर्थिक लाभ मिल सकता है। कर्ज लेने से बचें। मंदिर में शहद दान करें।

वृश्चिक– कारोबार में सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ मिलेगा। भाईयों से प्यार बनाए रखने से लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा। महिलाओं

धनु – स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर होगी। दोस्तों का साथ मिलेगा। भाई-बहनों से लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। शुक्रवार के दिन मंदिर में कपूर का दान करें।

मकर – इस गोचर के दौरान आपको खर्चे और गुस्से पर संयम रखना चाहिए। जीवनसाथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। पिता से लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी संबंधी लेन-देन में सावधानी बरतें। कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं।

कुंभ – इस गोचर से आप साहसी और न्यायप्रिय होंगे. विचारों में बदलाव होगा। माता-पिता से आर्थिक लाभ मिलेगा। कारोबार में मुनाफा मिलेगा। सेहत का ख्याल रखें। कुत्ते का रोटी डालें।

मीन – तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। गृहस्थ जीवन में खुशियां आएगी। संपत्ति में इजाफा हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद जरूर करे जो देखने में सक्षम ना हों।

First Published on March 10, 2018 11:30 am