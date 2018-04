मंगली कन्या होती है संतानवान और सुयोग्य, अगर कुंडली में हो ऐसी स्थिति

आमतौर पर मांगलिक कन्या को शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन मांगली कन्या सौभाग्य का प्रतीक होती है। यदि कन्या की कुडंली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव मंगल में हों और प्रथम, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम तथा दशम भाव में गुरु हो तो वह कन्या बहुत सौभाग्यशाली मानी जाती है। वह कन्या सुयोग्य पत्नी तथा गुणवान व संतानवान होती है। यदि किसी कि कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्ठम व द्वादश भावों में मंगल हो तो उसे मंगल दोष कहा जाता है।

यदि कुंडली में हो ऐसी स्थिति तो मांगली कन्या मानी जाती है सौभाग्यशाली

– यदि मंगल का स्वामी बली हो और उसी भाव में बैठा हो साथ ही सप्तमेश या शुक्र अशुभ भाव में ना हो।

– यदि मंगल शुक्र की राशि में हों और सप्तमेश बलवान होकर केंद्र त्रिकोण में मौजूद हो।

– यदि किसी की कुंडली में गुरु या शुक्र बलवान हो और यह ग्रह उच्च होकर सप्तम में हो तथा मंगल नीच राशिल में हो।

– मेष या वृश्चिक राशि का मंगल चतुर्थ में, कर्क या मकर का मंगल सप्तम में, मीन का मंगल अष्टम में तथा मेष या कर्क का मंगल द्वादश भाव में हो।

– यदि मंगल स्वराशि और अपनी उच्च राशि में हो तो मंगली कन्या सौभाग्यशाली होती है।

First Published on April 8, 2018 11:51 am