विदुर नीति: इन लोगों से दूरी बनाना होता है बेहतर, नहीं तो हो सकता है नुकसान

महान नीतिज्ञ विदुर अनुसार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर होता है। क्योंकि ऐसे इंसान अपने साथ-साथ अपने से जुड़े लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जानिए ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे दूरी बनाए रखने में ही भलाई होती है…

– नशा किये हुए इंसान से दूरी बनाए रखने में ही भलाई होती है क्योंकि नशे के कारण इन्हें अच्छे और बुरे का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए यह लोग अकसर ऐसे काम कर जाते हैं जो वह नहीं करना चाहते थे। विदुर नीति के अनुसार नशे में किये गये कामों का बुरा परिणाम उस व्यक्ति के साथ रह रहे लोगों को भी झेलना पड़ता है।

– विदुर नीति के अनुसार असावधान व्यक्ति को भी अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता इसलिए ऐसे लोगों के साथ नहीं रहने में ही भलाई होती है। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों द्वारा की गई लापरवाही का परिणाम सभी को भुगतना पड़ सकता है।

– जिस व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है ऐसे लोग अपने साथ ही अपने से जुड़े लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।

– जिस व्यक्ति को छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आता हो ऐसे व्यक्ति कभी सही निर्णय नहीं ले सकते। गुस्से के कारण इन्हें धर्म-अधर्म का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। यह किसी पर कभी भी हमला कर सकते हैं जिसका परिणाम साथ वाले लोगों को भुगतना पड़ सकता है।

– भूखे इंसान को भी सही गलत का पता नहीं चल पाता है। ऐसे इंसान अपनी भूख शांत करने के लिए ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो गलत हो।

– जो व्यक्ति जल्दबाजी में काम करता है ऐसे लोगों के साथ रहने पर अपना भी नुकसान हो सकता है। ऐसे लोग हमेशा आसान रास्ता अपनाने की सोचते हैं।

– लालची व्यक्तियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। यह लोग लालच के लिए किसी के साथ भी बुरा कर सकते हैं। समय आने पर यह अपने से जुड़े व्यक्तियों को भी धोखा दे सकते हैं।

– कामी व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए। यह लोग अपनी तृप्ति के लिए किसी का भी बुरा कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने पर अपमान तक झेलना पड़ सकता है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और लिंक्ड इन पर जुड़ें

First Published on May 15, 2019 3:42 pm