Makar Sankranti 2018: मकर संक्रांति पर अपनी राशि के मुताबिक करें इन चीजों का दान

Makar Sankranti 2018: आज 14 जनवरी को पूरे देश में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इसलिए इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति हर वर्ष की तरह इस साल भी 14 जनवरी को मनाई जा रही है। मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण त्योहार के रुप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगास्नान का महत्व माना जाता है। देशभर में मकर संक्रांति कई प्रकार से मनाई जाती है। पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में एक दिन पहले मनाए जाने की परंपरा है। जबकि यूपी और बिहार के साथ कई राज्यों में इसे खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है।

आइए जानते है इस पावन पर्व पर अपनी राशि के मुताबिक क्या चीजें दान करनी चाहिए।

1. मेष – मेष राशि के जातकों को आज के दिन गुड़, तिल का दान करना चाहिए।

2. वृषभ- आज के दिन वृषभ राशि के जातकों को सफेद वस्त्र और सफेद तिल का दान करना चाहिए।

3. मिथुन- मिथुन राशि के जातक को मकर संक्रांति के दिन मूंग दाल, चावल और कंबल का दान करना चाहिए।

4. कर्क- कर्क राशि के जातक को मकर संक्रांति के दिन चांदी, सफेद कपड़े और चावल दान करने चाहिए।

5. सिंह– सिंह राशि वाले इस पावन पर्व पर तांबा और सोने से बनी चीजे दान कर सकते हैं।

6. कन्या- कन्या राशि के जातकों को आज के दिन जरुरतमंदों को चावल, मूंग का दान करना चाहिए।

7. तुला- तुला राशि वालों को आज के दिन चीनी और कंबल का दान करना चाहिए।

8. वृश्चिक- इस राशि के जातक को आज के दिन मूंगा, लाल कपड़ा और काला तिल दान करना फलदायी माना जाता है।

9. धनु– धनु राशि के जातकों को मकर संक्रांति के दिन वस्‍त्र, चावल, तिल और गुड़ का दान करना चाहिए।

10.मकर-मकर राशि के जातकों को गुड़, चावल और तिल का दान करना चाहिए।

11. कुंभ– कुंभ राशि वालों को मकर संक्रांति के दिन काली चीजों का दान करना चाहिए।

12. मीन- मीन राशि के जाकर को आज के दिन रेशमी कपड़ा, चने की दाल, चावल और तिल दान करने चाहिए।

First Published on January 14, 2018 11:18 am