मकर राशिफल ( 07 – 13 जनवरी ) : इस सप्ताह आपके कार्य की प्रशंसा होगी, विदेश यात्रा के योग बनेंगे

इस सप्ताह सितारे आपके साथ हैं, कार्यक्षेत्र में आपके कार्य की प्रशंसा होगी, प्रमोशन भी संभव है। कारोबार में बढ़ोत्तरी होगी, आमदनी में बढ़ोतरी होने की संभावना है, साथ ही ख़र्चे भी बढ़ सकते हैं। लंबी यात्रा अथवा विदेश यात्रा के योग बनेंगे। यह सप्ताह छात्रों के लिए बेहतरीन होगा, छात्रों को अध्ययन के लिए विदेश जाने का मौक़ा मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में आपको प्रेम और रोमांस का मिश्रण देखने को मिलेगा, परिवार में सुख-शांति का वातावरण देखने मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह अच्छा नहीं है, नेत्र विकार एवं अनिद्रा की शिकायत रह सकती है, मानसिक तनाव भी रह सकता है। पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न दिखाएं। आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। किसी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं।

राशि स्वामी: शनि | शुभ रत्न: नीलम | शुभ रुद्राक्ष: सात मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: पश्चिम

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

– हनुमान जी को मंगलवार को लड्डू का भोग लगावें ।

– भगवान गणेश की नियमित रूप से पूजा करें और उन्हें दूर्वा एवं मोदक चढ़ाएँ।

– श्री गणपति अथर्वशीर्ष स्त्रोत का पाठ करें।

– काले कपड़े में धतूरे की जड़ बांधकर गले या हाथ में शनिवार के दिन बाँधें।

– मंगलवार एवं शनिवार को चमड़े, लकड़ी की वस्तुएं व किसी भी प्रकार का तेल नहीं खरीदना चाहिए, दाढ़ी व बाल नहीं कटवाने चाहिएं।

– किसी दु:खी व्यक्ति के आंसू अपने हाथों से पोंछने चाहिए।

– पीपल के पेड़ में तिल्ली के तेल का दीपक जलाना चाहिए।

– नौकरों, वृद्धों एवं गरीबों का सम्मान करना चाहिए।

– बंदरों की सेवा और केले के पेड़ में दूध देना चाइये।

– कुत्तों की सेवा करनी चाइये।

– गाय व बैल को दूध-चावल खिलाना चाइये।

– अंधजनों को भोजन करना चाहिए और शराब से दूर रहना चाहिए।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

First Published on January 7, 2018 5:18 am