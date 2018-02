मकर राशिफल (04 फरवरी- 10 फरवरी): इस सप्ताह मिलेगा मान-सम्मान, परिवार को मिलेगा सहयोग

इस सप्ताह किस्मत साथ देगी, अर्थ मामलों में कई सफलताएं प्राप्त होंगी। धन लाभ के योग हैं, कार्यक्षेत्र में लाभ होने से आपका मन प्रसन्‍न रहेगा। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। व्‍यापार में नई संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए भी यह समय आगे की योजना बनाने के लिए शुभ है। वैवाहिक जीवन में आपको प्रेम और रोमांस का मिश्रण देखने को मिलेगा, परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा, सामंजस्य की स्थिति बनी रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, बीमार लोगों का स्‍वास्‍थ्‍य अच्‍छा होगा और मन खुश रहेगा।

राशि स्वामी: शनि | शुभ रत्न: नीलम | शुभ रुद्राक्ष: सात मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: पश्चिम

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

– हनुमान जी को मंगलवार को लड्डू का भोग लगावें ।

– भगवान गणेश की नियमित रूप से पूजा करें और उन्हें दूर्वा एवं मोदक चढ़ाएँ।

– श्री गणपति अथर्वशीर्ष स्त्रोत का पाठ करें।

– काले कपड़े में धतूरे की जड़ बांधकर गले या हाथ में शनिवार के दिन बाँधें।

– मंगलवार एवं शनिवार को चमड़े, लकड़ी की वस्तुएं व किसी भी प्रकार का तेल नहीं खरीदना चाहिए, दाढ़ी व बाल नहीं कटवाने चाहिएं।

– किसी दु:खी व्यक्ति के आंसू अपने हाथों से पोंछने चाहिएं।

– पीपल के पेड़ में तिल्ली के तेल का दीपक जलाना चाहिए।

– नौकरों, वृद्धों एवं गरीबों का सम्मान करना चाहिए।

– बंदरों की सेवा और केले के पेड़ में दूध देना चाइये।

– कुत्तों की सेवा करनी चाइये।

– गाय व बैल को दूध-चावल खिलाना चाइये।

– अंधजनों को भोजन करना चाहिए और शराब से दूर रहना चाहिए।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।



