मकर राशिफल (24 दिसंबर-30 दिसंबर): छात्रों को मिल सकती है सफलता, पार्टनर के साथ बढ़ेगा प्रेम

इस सप्ताह सितारे आपके साथ हैं, लोग आपकी कार्यक्षमता को सराहएंगे। कारोबार में बढ़ोत्तरी होगी, निवेश करना अच्छा रहेगा। विदेश व्यापार से लाभ होगा, आय बढ़ेगी। यह सप्ताह छात्रों के लिए बेहतरीन होगा, आसानी से सफलता प्राप्त होगी, प्रयासों के अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। वैवाहिक जीवन में आपको प्रेम और रोमांस का मिश्रण देखने को मिलेगा, परिवार में भी सब सामान्य होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह अच्छा रहेगा, बीमार लोगों का स्‍वास्‍थ्‍य अच्‍छा होगा परन्तु परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। धार्मिक क्रिया-कलापों में आपकी रुचि बढ़ेगी अथवा आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं अथवा परिवार के सदस्यों के साथ घूमने-फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं।

राशि स्वामी: शनि | शुभ रत्न: नीलम | शुभ रुद्राक्ष: सात मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: पश्चिम

सप्ताह हो अच्छा बनाने के उपाय:

1) हनुमान जी को मंगलवार को लड्डू का भोग लगावें ।

2) मंगलवार एवं शनिवार को चमड़े, लकड़ी की वस्तुएं व किसी भी प्रकार का तेल नहीं खरीदना चाहिए।

3) मंगलवार एवं शनिवार को दाढ़ी व बाल नहीं कटवाने चाहिएं।

4) किसी दु:खी व्यक्ति के आंसू अपने हाथों से पोंछने चाहिएं।

5) पीपल के पेड़ में तिल्ली के तेल का दीपक जलाना चाहिए।

6) नौकरों, वृद्धों एवं गरीबों का सम्मान करना चाहिए।

7) बंदरों की सेवा और केले के पेड़ में दूध देना चाहिए।

8) कुत्तों की सेवा करनी चाहिए।

9) गाय व बैल को दूध-चावल खिलाना चाहिए।

10) चांदी का एक आयताकार टुकड़ा जमीन में दबा देना चाहिए।

11) दस अंधजनों को भोजन करना चाहिए और शराब से दूर रहना चाहिए।

12) 12 बादाम को एक काले कपड़े में बांधकर किसी अंधेरी जगह रख देना चाहिए।

13) कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

14) शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करें।

First Published on December 24, 2017 6:12 am