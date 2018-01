मकर राशिफल (21 जनवरी -27 जनवरी) : इस सप्ताह निवेश से मिलेगा फायदा, स्वास्थ्य रहेगा अच्छा

इस सप्ताह किस्मत साथ देगी, आपको हर क्षेत्र में लाभ मिलने की संभावना है, निवेश करना अच्छा रहेगा, समाज में भी आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। यह सप्ताह छात्रों के लिए बेहतरीन होगा, लगन से मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपके साथ होगी। वैवाहिक जीवन में आपको प्रेम और रोमांस का मिश्रण देखने को मिलेगा परन्तु घर में अशांति का वातावरण रह सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह अच्छा रहेगा, बीमार लोगों का स्‍वास्‍थ्‍य अच्‍छा होगा परन्तु परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। धार्मिक क्रिया-कलापों में आपकी रुचि बढ़ेगी अथवा आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।

राशि स्वामी: शनि | शुभ रत्न: नीलम | शुभ रुद्राक्ष: सात मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: पश्चिम

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

– हनुमान जी को मंगलवार को लड्डू का भोग लगावें ।

– भगवान गणेश की नियमित रूप से पूजा करें और उन्हें दूर्वा एवं मोदक चढ़ाएँ।

– श्री गणपति अथर्वशीर्ष स्त्रोत का पाठ करें।

– काले कपड़े में धतूरे की जड़ बांधकर गले या हाथ में शनिवार के दिन बाँधें।

– मंगलवार एवं शनिवार को चमड़े, लकड़ी की वस्तुएं व किसी भी प्रकार का तेल नहीं खरीदना चाहिए, दाढ़ी व बाल नहीं कटवाने चाहिएं।

– किसी दु:खी व्यक्ति के आंसू अपने हाथों से पोंछने चाहिएं।

– पीपल के पेड़ में तिल्ली के तेल का दीपक जलाना चाहिए।

– नौकरों, वृद्धों एवं गरीबों का सम्मान करना चाहिए।

– बंदरों की सेवा और केले के पेड़ में दूध देना चाइये।

– कुत्तों की सेवा करनी चाइये।

– गाय व बैल को दूध-चावल खिलाना चाहिए।

– अंधजनों को भोजन करना चाहिए और शराब से दूर रहना चाहिए।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

First Published on January 21, 2018 6:33 am