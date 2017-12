मकर राशिफल (10 दिसंबर – 16 दिसंबर): इस सप्ताह करियर में आ सकता है बदलाव, परिवारिक जीवन में रहेगा तनाव

इस सप्ताह किस्मत साथ देगी, करियर के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा, अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में लाभ मिलने की संभावना है, धन का आगमन होगा, नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नई प्रॉपर्टी ख़रीदने के योग हैं। यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा, पढ़ाई में सफलता मिलेगी। इस हप्ते दांपत्य जीवन में खुशहाली बढ़ाने का वक्त आ चुका है। प्रेम की मधुरता बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है। आपकी अपनी सेहत ताजगी से परिपूर्ण रहेगी, पिताजी का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, उनकी सेहत का ख़्याल रखें। आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है।

राशि स्वामी: शनि | शुभ रत्न: नीलम | शुभ रुद्राक्ष: सात मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: पश्चिम

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

1) हनुमान जी को मंगलवार को लड्डू का भोग लगावें ।

2) मंगलवार एवं शनिवार को चमड़े, लकड़ी की वस्तुएं व किसी भी प्रकार का तेल नहीं खरीदना चाहिए।

3) मंगलवार एवं शनिवार को दाढ़ी व बाल नहीं कटवाने चाहिएं।

4) किसी दु:खी व्यक्ति के आंसू अपने हाथों से पोंछने चाहिएं।

5) पीपल के पेड़ में तिल्ली के तेल का दीपक जलाना चाहिए।

6) नौकरों, वृद्धों एवं गरीबों का सम्मान करना चाहिए।

7) बंदरों की सेवा और केले के पेड़ में दूध देना चाइये।

8) कुत्तों की सेवा करनी चाहिए।

9) गाय व बैल को दूध-चावल खिलाना चाइये।

10) चांदी का एक आयताकार टुकड़ा जमीन में दबा देना चाहिए।

11) दस अंधजनों को भोजन करना चाहिए और शराब से दूर रहना चाहिए।

12) 12 बादाम को एक काले कपड़े में बांधकर किसी अंधेरी जगह रख देना चाइये।

13) कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

14) शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करें।

First Published on December 10, 2017 6:03 am