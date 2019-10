Love Horoscope 10 October: वृष को मिल सकता है सरप्राइज, जानिए बाकी राशियों का लव राशिफल

Love Horoscope Today (Aaj Ka Rashifal) 10 October 2019:

मेष राशिः मन प्रेम से भरा रहेगा और हर फैसले में लाइफपार्टनर का साथ पाएंगे। आपका प्रेमी आज आपके प्रति ज्यादा आकर्षित होगा। वैवाहिक कपल के रिश्तों में मिठास रहेगी। पार्टनर की सरकारी नौकरी लग सकती है।

वृष राशिः लवर्स को आज सरप्राइज मिल सकता है। पार्टनर का साथ आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। पिता के साथ कुछ समस्याएं आ लकती हैं। उपहार मिल सकता है।

मिथुन राशिः विवाहिक दंपत्ति को परिवार संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रोमांटिंक फीलिंग्स आएंगी। लाइफ में नए लव पार्टनर की एंट्री हो सकती है। शाम का समय अच्छा बीतेगा।

कर्क राशिः मन में नई इमोंशन्स और एक्साइटमेंट रहेगी। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। बिखरे हुए रिश्तों फिर से जुड़ सकते हैं। प्यार में मिठास रहेगा।

सिंह राशिः रोमांस और उत्साह से दिन भरेगा। उत्साह और प्रेम से दिन भरा रहेगा। जीवनसाथी से रिश्ते बेहतर होंगे। पार्टनर को सरकारी नौकरी मिल सकती है।

कन्या राशिः दिन रोमांच से भरा रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। घर परिवार और प्रेमी से आपको साथ मिलेगा। आपसी संबंध सुधरेंगे।

तुला राशिः व्यर्थ की बातों में समय बीतेगा लेकिन आपका मनोबल पार्टनर को इंप्रेस कर सकेगा। गुस्सा पर कंट्रोल रखें। किसी बात को लेकर पार्टनर के बीच मनमुटाव हो सकता है।

वृश्चिक राशिः दिन खुशियों से भरा रहेगा। मन उमंगों से लबरेज रहेगा। प्रेमी आपकी ओर आकर्षित होगा। नए मित्र की तलाश रहेगी। पुराने प्रेमी से भी मुलाकात हो सकती है।

धनु राशिः मित्र का सहयोग मिलेगा। प्यार में कड़वाहट आ सकती है। मित्र की सलाह से बिगड़े संबंध सुधरेंगे।

मकर राशिः विवाह के संबंध बन सकते हैं। NRI से रिश्ता फिक्स हो सकता है। गिफ्ट से पार्टनर आपके प्रति आकर्षित होगा।

कुंभ राशिः रिश्तों में मिठास आएगी। लव मैरिज के लिए पेरेंट्स की स्वीकृति आज मिल सकती है। कोशिश रंग लाएगी।

मीन राशिः सहकर्मी के साथ रिश्ते बन सकते हैं। साथ में यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा। मन में रोमांटिक फीलिंग्स आएंगी।

First Published on October 10, 2019 5:05 am