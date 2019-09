लव राशिफल 22 सितंबर 2019: ट्रिप पर जाएंगे कर्क राशि के पार्टनर, भावनाएं बयां करेंगे तुला वाले

Love Horoscope Today 22 September 2019:

मेष राशिः जीवनसाथी के लिए अनोखा उपहार देने की इच्छा होगी। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा।

वृष राशिः आज आपका मूड रोमांटिक होगा। एक दूसरे के प्रति सम्मान और लॉयल रहेंगे।

मिथुन राशिः अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिताए गए लम्हों को याद करके अपने प्यार को रंगीन बनाएंगे।

कर्क राशिः पार्टनर के साथ छोटी ट्रिप पर जा सकते हैं और कैमरे में ताजा यादें कैप्चर कर सकते हैं। इस यात्रा से आपके बीच चल रहा आपसी मनमुटाव भी दूर हो सकता है।

सिंह राशिः जीवनसाथी को लेकर मन में चल रहे विचारों को दिमाग से निकाल दें। गलतफहमी मिटाकर जीवन को सुखमय बनाने का सोंचे।

कन्या राशिः आपस के मनमुटाव को दूर कर एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करेंगे। आज आपकी लव लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन है।

तुला राशिः लाइफ पार्टनर से अपनी फीलिंग्स को बयां करेंगे। आपसी रिश्तों में मिठास रहेगी।

वृश्चिक राशिः जिससे आप चाहते हैं उसके समक्ष अपने प्यार को बयां करने की हिम्मत जुटा पाएंगे।

धनु राशिः आज अपनी लव लाइफ में थोड़ी समस्या आ सकती है। हालांकि चिंता की बात नहीं है। ठंडे दिमाग से काम लें और फालतू बहस न करें।

मकर राशिः प्यार में उदासीनता अनुभव करेंगे। रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं जिससे मन में तनाव रहेगा।

कुंभ राशिः पति-पत्नी के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है। जीवनसाथी की बात गौर से सुनें बजाए बहस करने के।

मीन राशिः जिद्दी स्वभाव रहेगा जिससे लव लाइफ में समस्याएं आएंगी। बातचीत से गलतफहमी दूर करें।

First Published on September 23, 2019 3:18 am