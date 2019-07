Love Horoscope Today, July 21 2019: आज का दिन आपकी लव लाइफ में क्या लेकर के आया है खास, जानें यहां

Love Horoscope Today: मेष राशिफल: प्यार भरा दिन रहने वाला है। हमसफर के साथ किसी रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं। दोस्तों से कोई खास गिफ्ट मिल सकता है। माता का किसी काम में सहयोग मिलेगा। वृषभ राशिफल: प्रेम संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। प्रेमी की तबीयत में सुधार आयेगा। किसी धार्मिक यात्रा पर जाना हो सकता है। दांपत्य जीवन में सुखी समाचार सुनने को मिल सकते हैं।

मिथुन राशिफल: पति पत्नी के बीच के संबंध मजबूत होंगे। पुराने प्रेमी से मुलाकात हो सकती है। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।

कर्क राशिफल: प्रेमी से किसी बात को लेकर काफी मनमुटाव होने वाले हैं। और क्रोध पर नियंत्रण रखें नहीं तो संबंध काफी खराब हो सकते हैं। प्रेमी अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए कोई खास गिफ्ट दे सकते हैं।

Horoscope Today, July 21, 2019: दिन रविवार, चंद्र राशि कुंभ, जानें किन राशि वालों को आज आर्थिक, लव और स्वास्थ्य मामलों में भाग्य का मिल सकता है साथ

सिंह राशिफल: नए लव रिलेशन बनाने के लिए दिन अच्छा है। परिवार वालों का लव लाइफ में साथ मिलेगा। बच्चों की तरफ से कोई सुखी समाचार सुनने को मिल सकता है।

कन्या राशिफल: संबंधों में मजबूती बनी रहे इसके लिए आपको अपनी शक करने की आदत को दूर करना होगा। हर बात पर प्रेमी को टोकने से संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए अपने रिश्तों में उचित तालमेल बनाने की कोशिश करें।

तुला राशिफल: मित्रों से कोई शुभ समाचार मिलेगा। बच्चों को माता-पिता से प्यार और स्नेह मिलेगा। दांपत्य जीवन में खुशियां आयेंगी। परिवार में पूजा-पाठ का माहौल रहेगा।

वृश्चिक राशिफल: आज आप अपने लव पार्टनर को किसी रोमांटिक डेट पर ले जा सकते हैं। आपसी मतभेदों का निपटारा करने की आप कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान देना होगा कि गुस्से के कारण आपके लव रिलेशन में और खटास ना आ जाए।

धनु राशिफल: प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं। तो आज का दिन अच्छा है। पुराने प्रेम संबंधों में पुरानी यादें ताजा होने से रिश्तों में मजबूती आयेगी। लेकिन छोटी मोटी बातों पर रिएक्ट ना करें।

मकर राशिफल: प्रेमी से कोई सुखज समाचार सुनने को मिलेगा। शाम के समय किसी पार्टी में जा सकते हैं। दिन रोमांस से भरा रहने वाला है। हल्के नीले रंग के कपड़े पहनना आज आपकी लव लाइफ के लिए शुभ रहेगा।

कुंभ राशिफल: लव रिलेशन अच्छे रहेंगे। अविवाहित लोगों को विवाह के ऑफर आ सकते हैं। लेकिन किसी के प्रेशर में आकर विवाह करने का निर्णय न लें। अगर आपकी लव लाइफ में कोई है तो उसकी चर्चा परिवार वालों से जरूर करें।

मीन राशिफल: लव लाइफ की चर्चा परिवार वालों से कर सकते हैं। विवाह के योग बन रहे हैं। मनचाहा जीवन साथी मिलने की संभावना है। भगवान शिव की लव लाइफ में कृपा बनी रहेगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और लिंक्ड इन पर जुड़ें

First Published on July 22, 2019 4:06 am