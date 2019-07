Love Horoscope Today, July 24 2019: सिंह राशि वालों को लव लाइफ में परिवार वालों का मिलेगा साथ तो कन्या राशि वालों के बन सकते हैं नए लव रिलेशन

Love Horoscope Today: मेष राशिफल: भाई-बंधुओं से रिश्ते होंगे मजबूत, मनचाहा जीवन साथी मिलने की है उम्मीद, अपनों की आय में होगी बढ़ोतरी, दिन उत्तम। वृषभ राशिफल: दिन रोमांस से भरा रहेगा, मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे, किसी रिश्तेदार से धोखा मिलने के हैं आसार, जीवन साथी की बिगड़ सकती है तबीयत, माता के स्वास्थ्य का भी रखें ध्यान।

मिथुन राशिफल: पत्नी से रहेगी तकरार, बच्चों से कष्ट मिलने के आसार, किसी पुराने प्रेमी से हो सकती है मुलाकात, संतान सुख की प्राप्ति की है उम्मीद।

कर्क राशिफल: प्रेमी से संबंधों में आयेगी खटास, माता पिता हो सकते हैं नाराज, प्यार का इजहार करने से आज बचें, संतान प्राप्ति के आसार।

सिंह राशिफल: लव लाइफ में परिवार वालों का मिलेगा साथ, शादीशुदा जातकों के लंबी यात्रा पर जाने के आसार, प्रेम संबंधों में आएगी मजबूती, नए दोस्त बनेंगे।

कन्या राशिफल: किसी के प्रति हो सकते है आकर्षित, नए प्रेम संबंध बनने के हैं आसार, पुरानों खराब रिश्तों से मिलेगा छुटकारा, पारिवारिक सुखों में होगी वृद्धि।

तुला राशिफल: प्रेमी की कोई बात लग सकती है बुरी, अलगाव की स्थिति उत्पन्न होने के हैं आसार, मित्रों के साथ किसी बात को लेकर के हो सकता है झगड़ा, परिवार में कलह का माहौल बना रहेगा।

वृश्चिक राशिफल: इस राशि के जातकों को विवाह के आ सकते हैं प्रस्ताव लेकिन मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए करना पड़ेगा इंतजार, नए लव रिलेशन बनाने से बचना होगा क्योंकि धोखा मिलने के हैं आसार।

धनु राशिफल: दांपत्य जीवन में आ रही बाधाएं होंगी दूर, पूजा पाठ का माहौल रहेगा। बच्चों से कोई सुखी समाचार मिलने के हैं आसार, विदेश में बैठे प्रेमी से हो सकती है मुलाकात।

मकर राशिफल: किसी रोमांटिक डेट पर जाने के हैं आसार, आपसी मनमुटाव हो सकते हैं खत्म, प्रेमी को शादी के लिए कर सकते हैं प्रपोज, लव लाइफ में परिवार वालों का मिलेगा साथ।

कुंभ राशिफल: लव लाइफ के लिए दिन शुभ, प्रेमी के साथ संबंधों में आएगी मधुरता, ससुराल पक्ष से बिगड़े संबंध होंगे मजबूत, दोस्तों के साथ बीतेगा अच्छा समय।

मीन राशिफल: प्यार का इजहार करने के लिए दिन उत्तम, भाग्य का मिलेगा साथ, मनचाहे जीवन साथी की तलाश हो सकती है पूरी, मित्रों के साथ दिन होगा व्यतीत।

First Published on July 24, 2019 5:04 am