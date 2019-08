Love Horoscope Today, Aug 06 2019: आज वृषभ राशि के जातकों को अपना हमसफर मिलने की है संभावना, जानें बाकी राशियों के लिए दिन रहेगा कैसा

Love Horoscope Today: आज मेष राशि के जातक अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। वृष राशि वालों की बात करें तो इन्हें आज अपना हमसफर मिल सकता है। मिथुन वालों के प्रेम संबंध मजबूत होंगे। कर्क वालों के टूटे हुए रिश्तों में फिर से मजबूती आ सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। सिंह राशि वालों की लव लाइफ के लिए दिन रोमांस से भरा रहने वाला है। कन्या राशि वाले अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। यहां जानें अपना विस्तृत लव राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope): प्यार का इजहार आज कर सकते हैं। परिवार वालों का भी भरपूर साथ मिलेगा। नए लव रिलेशन बनाने के लिए दिन अच्छा है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope): इस राशि के जातकों को आज हर काम में जीवन साथी का साथ मिलेगा। संतान सुख की प्राप्ति भी हो सकती है।



मिथुन राशिफल(Gemini Horoscope): प्रेम संबंधों में मजबूती आयेगी। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। नए योजनाएं बन सकती है। संतान सुख प्राप्त होगा।

कर्क राशिफल(Cancer Horoscope): टूटे हुए प्रेम संबंधों फिर से जुड़ सकते हैं। रिश्तों में आ रही कड़वाहट दूर होगी। मित्रों से सहयोग मिलने से धन की प्राप्ति होगी।

सिंह राशिफल(Leo Horoscope): भाई-बंधुओं के साथ संबंध मजबूत होंगे। लव लाइफ के लिए दिन रोमांस से भरा रहेगा। अचानक से यात्रा पर जाना पड़ सकता है। जिस कारण आपकी लव पार्टनर से दूरी बढ़ सकती है।

कन्या राशिफल(Virgo Horoscope): आज प्यार का इजहार किया जा सकता है। साथ ही अपनी लव लाइफ की चर्च परिवार वालों से कर सकते हैं।

तुला राशिफल(Libra Horoscope): आज आपका अपने प्रेमी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ने के कारण दूरी आ सकती है।

वृश्चिक राशिफल(Scorpio Horoscope): शादी का मन बन सकता है। लव पार्टनर को शादी के लिए प्रपोज करने की सोच सकते हैं। परिवार वालों का साथ मिलेगा।

धनु राशिफल(Sagittarius Horoscope): आपकी लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है। शादीशुदा जातकों को संतान सुख की प्राप्ति के आसार हैं। पारिवारिक माहौल सुखमय रहेगा।

मकर राशिफल(Capricorn Horoscope): प्रेमी से किसी बात को लेकर टकरार हो सकती है। हो सकता है कि आपके बीच दूरी आ जाए। लेकिन दोस्त आपके रिश्तों में मजबूती लाने के लिए प्रयास करेंगे।

कुंभ राशिफल(Aquarius Horoscope): कुंभ राशि के जातक आज अपने प्यार का इजहार न करें तो बेहतर होगा। क्योंकि निराशा हाथ लग सकती है। साथ ही लंबे सफर पर जाने के लिए भी दिन शुभ नहीं है।

मीन राशिफल(Pisces Horoscope): शादी के लिए परिवार वाले आप पर दबाव बना सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी लव लाइफ की चर्चा परिवार वालों से कर लें।

First Published on August 6, 2019 3:49 am