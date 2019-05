Love Horoscope Today, 28 May 2019: मिथुन राशि के जातकों को प्रेमी से मिल सकता है कोई खास गिफ्ट, यहां जानें अपना लव राशिफल

Love Horoscope Today: मेष राशिफल: प्यार का इजहार करने के लिए दिन शुभ नहीं है। हताशा का सामना करना पड़ सकता है। पुराने किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है।

वृषभ राशिफल: इस राशि के जातकों को अपने प्रेमी से धोखा मिल सकता है। नए लव रिलेशन बनाते समय सावधानी बरतनी होगी। पुराने संबंधों में उतार-चढ़ाव आ सकता है।

मिथुन राशिफल: किसी मित्र या प्रेमी से कोई खास गिफ्ट मिल सकता है। दांपत्य जीवन में खुशियां आने की संभावना है। किसी लंबी यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है।

कर्क राशिफल: काम के चलते आप अपने प्रेमी को समय नहीं दे पाएंगे। जिससे आपके लव रिलेशन खराब होने के आसार हैं। हालांकि भाई-बंधुओं से संबंध मजबूत हो सकते हैं।

सिंह राशिफल: प्यार में धोखा खा चुके लोगों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ में कोई खास आ सकता है। जिस कारण आप आज काफी अच्छा महसूस करेंगे।

कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले जातकों का आज किसी ना किसी बात पर अपने प्रेमी से झगड़ा हो सकता है। जिसका प्रभाव आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी देखने को मिल सकता है। आपसी झगड़ों को सुलझाने में किसी तीसरे की सहायता ना लें।

तुला राशिफल: तुला राशि के जातकों की लव लाइफ के लिए दिन शुभ है। दिन रोमांस से भरा रहने वाला है। आपसी मतभेद खत्म हो सकते हैं। पुरानी यादें ताजा होंगी।

वृश्चिक राशिफल: आपका गुस्सा आपकी लव लाइफ को खराब कर सकता है। संबंध टूटने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। इसलिए धैर्य से काम लें और किसी काम में जल्दबाजी ना करें।

धनु राशिफल: टूटे हुए प्रेम संबंध फिर से बनने के आसार हैं। किसी मित्र की सहायता से आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आ सकती है। आज आपका पार्टनर कोई अच्छी खबर सुना सकता है।

मकर राशिफल: किसी रोमांटिक डेट पर जाने की योजना बन सकती है। हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहनना आपकी लव लाइफ के लिए काफी शुभ रह सकता है। छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज करने में ही आपकी भलाई है।

कुंभ राशिफल: शादी का प्रस्ताव आ सकता है। मनचाहा हमसफर मिलने के आसार हैं। लेकिन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचना होगा।

मीन राशिफल: शादीशुदा जातकों के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करनी होगी जिससे आपके संबंध टूटने से बच पाएं।

First Published on May 28, 2019 6:20 am