Love Horoscope Today, June 16 2019: कर्क राशि वालों को प्यार में मिल सकता है धोखा तो मीन राशि वाले आज प्यार कर सकते हैं इजहार

Love Horoscope Today: मेष राशिफल: भाई-बंधुओं का किसी जरूरी काम में साथ मिल सकता है। जिससे आपसी सौहार्द बढ़ेगा। लेकिन जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। अगर अपने प्रेम संबंधों की बात घर वालों से कहने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए उचित नहीं है। निराशा हाथ लगने की ज्यादा संभावना हैं।

वृषभ राशिफल: आज आपके अपने पार्टनर से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन ये मतभेद कुछ ही देर के होंगे। साथ ही नए लव रिलेशन बनाते समय सावधानी बरतें।

मिथुन राशिफल: लव लाइफ में कोई खास आने वाला है। प्यार में निराश जातकों को उनका हमसफर मिलने की संभावना है। किसी करीबी मित्र से मुलाकात हो सकती है।

कर्क राशिफल: नए लव रिलेशन में धोखा मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अपने पार्टनर की गतिविधियों पर ध्यान दें। साथ ही माता पिता से किसी चीज को लेकर सहयोग मिल सकता है।

सिंह राशिफल: आज आप अपने पार्टनर को शादी के लिए प्रपोज करने का सोच सकते हैं। लव लाइफ की पुरानी यादें ताजा होने से आप भावुक महसूस करेंगे।

कन्या राशिफल: दिन रोमांस से भरा रहना वाला है। किसी लंबी यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है। पारिवारिक सुखों में वृद्धि की संभावना है।

तुला राशिफल: प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। नए लव रिलेशन बन सकते हैं। कार्यस्थल पर कोई आपको प्रपोज कर सकता है।

वृश्चिक राशिफल: प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। परिवार वालों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। दांपत्य जीवन में आ रही मुश्किलें दूर होने की संभावना है।

धनु राशिफल: आज आपका समय अपने प्रेमी के साथ ज्यादा बीतेगा। आपके रिश्ते में आ रही सभी तरह की समस्याओं का हल निकल सकता है। किसी दोस्त की सहायता से आपके प्रेम संबंध फिर से मजबूत हो सकते हैं।

मकर राशिफल: विवाह के लिए हमसफर की तलाश पूरी होने की उम्मीद है। लेकिन शादी करने से पहले अपने हमसफर के बारे में अच्छे से पता कर लें। क्योंकि धोखा मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं।

कुंभ राशिफल: प्रेम विवाह की बात परिवार वालों से करने के लिए दिन शुभ है। घर में कोई बड़ी पूजा-पाठ हो सकती है। शादीशुदा जातकों को कोई सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है।

मीन राशिफल: प्यार का इजहार आज किया जा सकता है। पार्टनर से कोई खास गिफ्ट मिलने के आसार हैं। शादी का फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें।

First Published on June 16, 2019 6:21 am