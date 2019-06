Love Horoscope Today, 23 June 2019: तुला वालों को लव पार्टनर से बढ़ेगी दूरियां, जानिए अपना लव राशिफल

Love Horoscope Today, 23 June 2019: आज मेष राशि वालों को प्रेम प्रसंग में नजदीकियां आने वाली है। वहीं लव पार्टनर से दूरियां बढ़ सकती है। किसी महिला से दोस्ती का प्रस्ताव मिलेगा। वृषभ राशि के जातकों को वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होने वाली है। साथ ही पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। इसके अलावा पार्टनर के साथ घूमने भी जा सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों पार्टनर से धोखा मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ खुशनुमा पल बिता सकते हैं। कर्क राशि के जातक आज अपने पार्टनर की सेहत को लेकर चिंतित रह सकते हैं। आगे जानिए अपना आज का लव राशिफल…

मेष राशिफल: प्यार प्रसंग में नजदीकियां आएंगी। लव पार्टनर के साथ अनावश्यक बहस हो सकती है। जीवनसाथी के साथ खुशनुमा पल बिताने वाले हैं। किसी महिला से दोस्ती दोस्ती का प्रस्ताव आएगा।

वृषभ राशिफल: आज वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानी दूर होने वाली है। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। संभव है किसी जगह घूमने जाएं। लव लाइफ में नजदीकियां बढ़ेगी।

मिथुन राशिफल: पार्टनर धोखा दे सकता है। वैवाहिक जीवन में खुशियां मिलने वाली है। जीवनसाथी के खुशनुमा पल बिताने वाले हैं। लव रिलेशन में नया मोड़ आने वाला है।

कर्क राशिफल: आज पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता बनी रहने वाली है। इस समय नए प्रेम-प्रसंग में पड़ना नुकसानदेह साबित हो सकता है। नवविवाहितों को विवाह का प्रस्ताव आने की उम्मीद है।

सिंह राशिफल: जीवनसाथी से नजदीकियां बढ़ने वाली है। लव पार्टनर के साथ बनी दूरियां कम होगी। विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। संतान प्राप्ति के योग बनते दिख रहे हैं।

कन्या राशिफल: प्यार में नया मोड़ आने वाला है। पार्टनर के साथ धार्मिक स्थल पर घूमने जा सकते हैं। जीवनसाथी के प्रति प्यार और अधिक बढ़ेगा। किसी महिला से दोस्ती का प्रस्ताव मिल सकता है।

तुला राशिफल: नव विवाहित दंपत्तियों को आपसी विवाद हो सकता है। लव पार्टनर से नजदीकियां बढ़ेगी। कसी महिला मित्र के साथ घूमने जाने की योजना सफल होगी। अविवाहितों को शादी के प्रस्ताव आएगा।

वृश्चिक राशिफल: किसी महिला मित्र से नजदीकी बढ़ेगी। संभव है नजदीकी प्यार-प्रसंग में बदल जाए। अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव मिलने वाले हैं। लव पार्टनर के साथ दूरियां बढ़ सकती है।

धनु राशिफल: पार्टनर के साथ अच्छा बर्ताव आपको उनके करीब लाएगा। जीवनसाथी से भरपूर प्यार मिलने वाला है। पुराने प्रेम-प्रसंग में नया मोड़ आएगा। संभव है विवाह प्रसंग में बदल जाए।

मकर राशिफल: लव पार्टनर आपके लिए मुश्किल खड़ा कर सकती है। नए साथी बनाने से बचने की सलाह दी जाते है। लंबे समय से चला आ रहा प्रेम-प्रसंग का स्वरूप बदल सकता है।

कुंभ राशिफल: पार्टनर के साथ अनावश्यक बहस हो सकती है। पत्नी के साथ रोमांटिक समय बिताने वाले हैं। जीवनसाथी को अपने प्यार का एहसास दिलाएं। प्रेम-संबंध मधुर होंगे

मीन राशिफल: प्यार में नया मोड़ आने वाला है। जीवनसाथी के साथ प्यार भरा पल बिताने वाले हैं। किसी नए साथी से मिलने की संभावना है। लव पार्टनर के साथ सैर पर जा सकते हैं।

First Published on June 23, 2019 6:16 am