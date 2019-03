Love Horoscope Today: मेष राशिफल: मेष राशि के जातक आज अपने लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर वाद-विवाद कर सकते हैं। लवमैट को चोकलेट देने से प्यार बना रहेगा, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखें।

वृषभ राशिफल: वृषभ जातक के आज अपने जीवनसाथी के साथ धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें। भगवान कृष्णा का आशीर्वाद लेकर काम पर जाएं।

मिथुन राशिफल: मिथुन राशि के जातक आज अपने अपने प्रेम-प्रसंगों को लेकर चिंतित रहेंगे, शाम को कोई शुभ संदेश मिल सकता है। गुड़ खाकर ही घर से निकलें, सारे काम बनेंगे।

कर्क राशिफल: कर्क राशि के जातक आज अपने पार्टनर के साथ रोमांस भरा दिन बिताएंग। लवमैट से बात करते समय वाणी पर नियंत्रण रखें। जीवनसाथी की सेहत का भी ध्यान रखें।

सिंह राशिफल: सिंह राशि के जातक आज रोमांस के मूंड में रहेंगे। लवमैट के साथ कहीं घूमने का प्लान बनेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। हनुमान जी को गुलाब के फूल जरूर चढ़ाएं।

कन्या राशिफल: कन्या राशि के जातक आज अपने लवमैट को लेकर चिंतित रहेंगे। किसी भी तरह का नया रिश्ता ना बनाएं। वाणी पर नियंत्रण रखें। पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें।

तुला राशिफल: तुला राशि के जातक आज ऊर्जा से भरे रहेंगे। पार्टनर के साथ रोमांस करने का सही समय है। लवमैट के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है और रिश्तों में मधुरता आएगी।

वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि के जातक आज रोमांस और हार्ड वर्क दोनों एक साथ चलने का प्रयास करेंगे और सफलता भी मिलेगी। पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनेगा। सेहत का ध्यान रखें।

धनु राशिफल: धनु राशि के जातक आज नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। किसी लड़की को प्रपोस करने का सही दिन है, सफलता मिलेगी। पार्टनर को गुलाब के फूल दें।

मकर राशिफल: मकर राशि के जातक आज रोमांस से भरे रहेंगे। नए संबंधों को बनाने से पहले, पार्टनर से खुलकर बात करें। अनैतिक संबंधों से बचना होगा। सेहत का ध्यान रखें।

कुंभ राशिफल: कुंभ राशि के जातक आज पार्टनर के साथ शाम को कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। लवमैट के साथ डेट पर जाने का सबसे बेहतरीन दिन है। आज सफलता कदम चूमेगी।

मीन राशिफल: मीन राशि के जातक आज जीवनसाथी वाद-विवाद कर सकते हैं इसलिय पार्टनर से बात करते समय वाणी पर नियंत्रण रखें। कहीं धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बन सकता है।

First Published on March 6, 2019 7:28 am