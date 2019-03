Love Horoscope Today, 5 March 2019: वृषभ राशि वालों का दाम्पत्य जीवन रहेगा अच्छा, कुंभ जातक पार्टनर से बातचीत करने में बरतें सावधानी

Love Horoscope Today: मेष राशिफल: रिलेशनशिप में किसी तरह की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि छोटी-छोटी बातों में आप गुस्सा होने लगेंगे। आप अपने पार्टनर को गुस्से में जवाब देंगे, जो आपकी रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकता है।

वृषभ राशिफल: प्रेम संबंधों और दांपत्यजीवन के लिए अच्छा समय बना हुआ है। हालांकि नए रिलेशन में आपको सुख कम ही मिलेगा, आपको अपने किसी प्रिय पात्र के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी।

मिथुन राशिफल: आपकी लव लाइफ बहुत धीमी गति से चलेगी। आपके पार्टनर का मन इस महीने उलझन में रहने वाला है। हालांकि आपमें रोमांस के लिए एक अलग तरह की एनर्जी रहेगी। नए रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं।

कर्क राशिफल: रिलेशनशिप में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके प्रेम संबंध अच्छे से चलेंगे। आपके और आपके प्रिय के बीच जबरदस्त रोमांस बना रहेगा। किसी नए रिलेशन की शुरुआत करने में सावधानी रखे।

सिंह राशिफल: इस समय आपके प्यार की गाड़ी बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगी। महीने के दूसरे भाग में आप अपनी रिलेशनशिप से बोर भी हो सकते हैं और नए रिश्ते की ओर आगे बढ़ सकते हैं। शादी में बंध सकते हैं।

कन्या राशिफल: आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक बने रहेंगे। आपमें विशेष आकर्षण रहने वाला है, जो अपोजिट सेक्स के दोस्तों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। महीने की शुरुआत में आपको नए रिलेशन में दिक्कत महसूस होगी।

तुला राशिफल: तुला राशि के जातकों को रिलेशनशिप में बहुत ध्यान रखना पड़ सकता है। दांपत्यजीवन में किसी तरह की परेशानी दिख रही है। इस समय आपको गुस्से को बस में रखना होगा। मित्रों के साथ भी बहस की आशंका बनी हुई है।

वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लोग रोमांटिक बने रहने वाले हैं। अपने किसी प्रिय पात्र के साथ आपके रिलेशन में नजदीकता और बढ़ने वाली है। मैरीडकपल को जीवनसाथी का साथ बहुत अच्छा मिलने वाला है।

धनु राशिफल: इस समय रिलेशनशिप में गुस्से को बीच में ना लाएं। नए संबंधों की शुरुआत के लिए इस महीने जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैरीड कपल को रूटीन रोमांस की जगह रिलेशनशिप में नया स्पार्क ढूंढना चाहिए।

मकर राशिफल: आपमें कुछ ज्यादा ही रोमांस बना रहेगा। अपोजिट सेक्स के दोस्तों के साथ आपकी निकटता बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ भी आपका आकर्षण बढ़ा हुआ रहेगा। महीने के दूसरे भाग में एक-दूसरे के प्रति विश्वास का अभाव हो सकता है।

कुंभ राशिफल: इस समय रिलेशनशिप की स्पीड बहुत धीमी रहने वाली है। पार्टनर से बातचीत में आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आपकी किसी गलती के कारण ही आपके रिलेशन में टकराव की स्थिति बनेगी।

मीन राशिफल: इस समय प्रेम संबंधों में अनिश्चिता दिख रही है। रिलेशनशिप को संभालने के लिए आपको विशेष प्रयास करना पड़ सकते हैं। महीने के दूसरे भाग में आपके और आपके डियर वन के बीच प्यार बढ़ेगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on March 5, 2019 7:27 am