Love Horoscope Today, 23 Feb 2019: तुला राशि वाले पार्टनर के साथ आएंगे डेट पर, मिथुन जातकों को मिलेगा भाग्य का साथ

Love Horoscope Today: मेष राशिफल: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन रोमांस से भरा रहेगा। लवमैट के साथ लम्बी यात्रा के योग बन रहे हैं। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाकर कोई भी कार्य करें, सफलता मिलेगी।

वृषभ राशिफल: वृषभ राशि के जातकों को आज थोड़ा कठनाई भरा दिन रहेगा। लवमेट के साथ अनबन हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें और किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करें।

मिथुन राशिफल: मिथुन राशि के जातकों के आज का दिन मिला-जुला रहेगा आप आज आपको थोड़ा संभलकर भी रहना होगा। भाग्य साथ है आपके इसलिए आप भगवान श्री कृष्णा को बांसुरी अर्पित करें, सारे काम बनेंगे।

कर्क राशिफल: कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और शाम तक कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। वाणी पर रखें।

सिंह राशिफल: सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा कठनाई भरा रहेगा इसलिए आपको वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। लवमैट-जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। हनुमान जी को लड्डू भोग लगाएं।

कन्या राशिफल: कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन दौड़ भाग में बीतेगा, इसलिए आप अपने लवमैट को समय नहीं दे पाएंगे। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें और अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें।

तुला राशिफल: तुला राशि के जातकों को आज थोड़ा संभलकर रहने की सलाह दी जाती हैं। लवमेट के साथ छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। पार्टनर के डेट पर जाने से पहले भगवान कृष्णा को पीले फूल की माला चढ़ाएं।

वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज दौड़-भाग भरा दिन रहेगा, पार्टनर तो दूर की बात खुद के लिए भी आज आपको समय नहीं मिलेगा। पार्टनर को शांत करने के लिए उन्हें आज चॉकलेट डे पर चॉकलेट देना ना भूलें।

धनु राशिफल: धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन रोमांस से भरा रहेगा। जिससे आप प्यार करते हैं उसे प्रपोज करने का सही दिन है। लवमैट को चॉकलेट डे पर चॉकलेट देना ना भूलें। सेहत का ध्यान रखें।

मकर राशिफल: मकर राशि के जातकों के लिय आज का दिन थकावट वाला रहेगा, काम का भार होने की वजह से आज आप अपने पार्टनर से थोड़ा दूर रह सकते हैं। लवमैट से बात करते समय वाणी पर नियंत्रण रखें।

कुंभ राशिफल: कुंभ राशि के जातकों के लिय आज का दिन रोमांस से भरा रहेगा, पार्टनर के साथ छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। लवमैट को चॉकलेट डे पर चॉकलेट देना ना भूलें। भगवान कृष्णा को खीर का भोग लगायें।

मीन राशिफल: मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद खास है। पार्टनर से चल रही अनबन दूर होगी। छोटी यात्रा के भी योग बन रहे हैं। लवमैट को चॉकलेट डे पर अपने हाथ से चॉकलेट खिलाएं, प्यार बना रहेगा।

First Published on February 23, 2019 7:19 am