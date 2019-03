Love Horoscope Today: मेष राशिफल: मेष निवेश के कई विकल्प आपके सामने हो जाने से कन्फ्यूज रहेंगे लेकिन अंततः सही निवेश चुनने में सफलता मिलेगी। जरुरी नहीं है कि जिसे आप प्यार करते हैं वो भी आपसे करे, धैर्य रखें।

वृषभ राशिफल: शादीशुदा लोगों को अपने जीवन में प्रेम को जीवंत करने की जरुरत महसूस हो सकती है। तन्हा लोगों के जीवन में कोई आनेवाला है, रोमांस की सुरुआत हो सकती है। पढाई करने वाले लोग पहले से अधिक एकाग्रता महसूस करेंगे।

मिथुन राशिफल: प्रेमी का व्यवहार आपके प्यार के एहसास को और मीठा कर सकता है। मानसिक शांति पाने में सफल रहने की उम्मीद है। फिटनेस के लिए लाइफस्टाइल बदलने के साथ साथ व्यायम का सहारा भी ले सकते हैं। परिवार या दोस्तों के साथ यात्रा पर जाना रोमांचक साबित होने वाला है।

कर्क राशिफल: व्यापारक स्तर पर किसी पेशेवर लोगों से मिली सलाह कारगर साबित होने वाली है। घरेलू स्तर पर होने वाली फिजूलखर्ची में पाबंदी लगा सकते हैं। इंगेज्ड जोड़े जल्द ही शादी का निर्णय लेने वाले हैं। आप क्या करते हैं और क्या बोलते हैं इसे लेकर सचेत रहें, जीवनसाथी का मूड आज खराब रहने की संभावना है।

सिंह राशिफल: जो लोग किसी खास नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं उन्हें और फोकस्ड होने की जरुरत है। नए बदलाव के कारण कुछ सेंट्रल इंप्लायी तनाव महसूस कर सकते हैं। लवर को प्रभावित करने का मौका मिलने वाला है। बाहरी एक्टीविटी में हिस्सा लेना सेहत पर भारी पड़ने वाला है।

कन्या राशिफल: संपत्ति संबंधि कोई उपलब्धि मिलने की संभावना है। यदि आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आपके पढाई के स्तर में कमी आ सकती है। अपने इंट्यूशन को नजरअंदाज करना आपको मंहगा पड़ सकता है, सचेत रहें। सड़क यात्रा के समय सावधान रहें। रोमांस आपका तनाव कम करने में मददगार साबित होगा।

तुला राशिफल: घरेलू मामले में सहयोग करने के कारण आपकी सराहना हो सकती है। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उन्हें सही बॉयर मिल जाने की संभावना है। परिवार में कोई सुखद समाचार आपका इंतजार कर रहा है।

वृश्चिक राशिफल: आपके अच्छे स्वभाव से कोई प्रभावित होने वाला है। किसी के प्यार में पड़ने की संभावना है। अच्छे स्वास्थ के कारण साकारात्मक महसूस करेंगे। पेशेवर या शिक्षा के क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने में परेशानी हो सकती है।

धनु राशिफल: आपकी मेहनत कार्यस्थल पर आपकी स्थिति को मजबूत करने में सफल होगा। आपके व्यवहार से बॉस प्रभावित हो सकते हैं। आज आपकी आमदनी अच्छी रहने वाली है। प्यार आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है, संभल कर गे कदम बढाना सही रहेगा। आपके उत्साही रवैये से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा।

मकर राशिफल: स्वस्थ जीवनशैली के लिए आपको अपनी बूरी आदतों से छुटकारा पाने की जरुरत है। प्रेमी आपके अटेंशन की अपेक्षा रख सकता है। आपने जिसकी कभी मदद की थी वो भी आपकी मदद के लिए तैयार रहेगा।

कुंभ राशिफल: आज जीवन साथी के साथ मतभेद होने की संभावना है। परिवार में किसी बात के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। आपका कोई बड़ा ख्वाब पूरा होने के संकेत हैं। किसी नए अवसर की तलाश में दूसरे शहर का रुख कर सकते हैं ।वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी।

मीन राशिफल: जीवन के उलझे सिरों को सुलझाने में परिवार का सहयोग मिलता रहेगा। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं उन्हें अपेक्षित रिटर्न मिल जाने के संकेत हैं। छात्रों को किसी बड़े कंपिटिशन में पार्टिशिपेट करने का मौका मिल सकता है। आज रोमांटिक स्तर पर कोई भी वादा करने से बचें, निभाना मुश्किल होगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on March 2, 2019 7:38 am