Love Horoscope Today, 18 March 2019: तुला राशि वाले जातकों की लव लाइफ में रहेगा तनाव, भगवान शिव की पूजा करने से मिलेगी शांति

Love Horoscope Today: मेष राशिफल: आज आपकी लव लाइफ में थोड़ा तनाव आ सकता है। आपकी अपने हमसफर से अन-बन हो सकती है। लेकिन समझदारी से काम लेंगे तो आपका दिन अच्छा गुजरेगा।

किसी भी बात को शांति से सुनकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। नहीं तो आपका अपने पार्टनर से झगड़ा हो सकता है।

वृषभ राशिफल: काफी समय बाद आपको अपने हमसफर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। रोमांस के लिए दिन अच्छा रहेगा। अपने हमसफर को खुश करने के लिए उन्हें उपहार भेंट करें।

मिथुन राशिफल: जीवनसाथी के साथ आज का दिन अच्छा गुजरेगा। हमसफर आपको कोई शुभ समाचार दे सकता है। आज आप अपने साथी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं।

कर्क राशिफल: आज आपको एक-दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। संबंधों में चले आ रहे तनाव से आज आपको मुक्ति मिलेगी। जिससे आपके रिलेशन को मजबूती मिलेगी।

सिंह राशिफल: अपने हमसफर की बातों पर विश्वास करें। किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से आपके रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। भगवान शिव-पार्वती की पूजा करने से आपको फायदा मिलेगा।

कन्या राशिफल: आज आपके हमसफर का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है। लेकिन अगर आप अपने जीवनसाथी का खास ख्याल रखेंगे। तो इससे आपका रिश्ता बेहतर होगा।

तुला राशिफल: आज आप किसी रोमांटिक डेट का आयोजन कर सकते हैं। गुलाबी रंग के कपड़े पहनना आज आपके लिए शुभ रहेगा। आज पति-पत्नि के रिश्तों में मजबूती आएगी।

वृश्चिक राशिफल: क्रोध किसी भी रिश्ते को खराब करने की सबसे बड़ी वजह होता सहै। इसलिए इस पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी होता है। अभी आपकी लव लाइफ के लिए यह समय अच्छा नहीं चल रहा है। इसलिए थोड़ी दूरी बनाए रखें। अपने हमसफर की गलतियों को नजरअंदाज करने में ही भलाई है।

धनु राशिफल: आज आपकी लव लाइफ में समस्या आ सकती है। हमसफर की बेरूखी आपको निराश करेगी। लेकिन कोई निर्णय जल्दबाजी में ना लें। अपने पार्टनर की बात को समझने की कोशिश करें।

मकर राशिफल: आज प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा रहेगा। हमसफर को खुश करने के लिए आप उन्हें बाहर ले जा सकते हैं। डेट पर नीले रंग के वस्त्र पहनकर जाएंगे तो समय अच्छा गुजरेगा।

कुंभ राशिफल: इस राशि के जातकों की लव लाइफ के लिए दिन सामान्य रहेगा। काम का दबाव ज्यादा रहने के कारण अपने साथी के लिए समय निकालना मुश्किल होगा। लेकिन आपका पार्टनर आपकी इस बात को समझेगा।

मीन राशिफल: प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल है। आज आप अपने जीवनसाथी और बच्चों के साथ बाहर जा सकते हैं। आज आपको अपने बच्चों और जीवनसाथी से भरपूर प्यार मिलेगा। जिससे आपका मन प्रसन्न होगा।

First Published on March 18, 2019 7:38 am