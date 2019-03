Love Horoscope Today, 17 March 2019: मीन राशि वालों के प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा रहेगा, धनु राशि वाले हमसफर की सेहत का रखें ध्यान

Love Horoscope Today: मेष राशिफल: जीवनसाथी के साथ आज का दिन अच्छा गुजरेगा। आज आप अपने साथी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। हमसफर आपको कोई शुभ समाचार दे सकता है।

वृषभ राशिफल: संबंधों में चले आ रहे तनाव से आज आपको मुक्ति मिलेगी। आज आपको एक-दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। जिससे आपके रिलेशन को मजबूती मिलेगी।

मिथुन राशिफल: आपकी लव लाइफ थोड़ी तनाव भरी रह सकती है। किसी भी बात को शांति से सुनकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। नहीं तो आपका अपने पार्टनर से झगड़ा हो सकता है।

कर्क राशिफल: रोमांस के लिए दिन अच्छा रहेगा। काफी समय बाद आपको अपने हमसफर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आज आपका हमसफर आपको कोई खास गिफ्ट दे सकता है।

सिंह राशिफल: आज आपके हमसफर का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है। लेकिन अगर आप अपने जीवनसाथी का खास ख्याल रखेंगे। तो इससे आपका रिश्ता बेहतर होगा।

कन्या राशिफल: किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से आपके रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। अपने हमसफर पर विश्वास रखें। नहीं तो रिश्ता काफी खराब हो सकता है। भगवान शिव-पार्वती की पूजा करने से आपको फायदा मिलेगा।

तुला राशिफल: अभी आपकी लव लाइफ के लिए यह समय अच्छा नहीं चल रहा है। इसलिए थोड़ी दूरी बनाए रखें। अपने हमसफर की बातों को नजरअंदाज करने में ही भलाई है। नहीं तो रिश्ता जुड़ना मुश्किल हो जाएगा।

वृश्चिक राशिफल: समय नहीं देने के कारण आपका हमसफर आपसे नाराज चल रहा है। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। आज कुछ खास गिफ्ट देकर अपने पार्टनर को खुश कर सकते हैं। रोमांटिक डेट का आयोजन कर सकते हैं।

धनु राशिफल: क्रोध के कारण संबंधों में दरार आने की स्थिति बन रही है। इसलिए अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। अपने हमसफर की सेहत का भी ध्यान दें।

मकर राशिफल: इस राशि के जातकों की लव लाइफ के लिए दिन सामान्य रहेगा। काम की व्यस्तता के कारण एक दूसरे को समय देने में मुश्किल होगी।

कुंभ राशिफल: आज आपकी लव लाइफ में समस्या आ सकती है। हमसफर की बेरूखी आपको निराश करेगी। लेकिन कोई निर्णय जल्दबाजी में ना लें। अपने पार्टनर की बात को समझने की कोशिश करें।

मीन राशिफल: आज प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा रहेगा। हमसफर को खुश करने के लिए आप उन्हें बाहर ले जा सकते हैं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on March 17, 2019 9:23 am