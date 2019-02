Love Horoscope Today, 17 Feb 2019: वृषभ राशि वालों की लव लाइफ रहेगी ठीक, कन्या वालों को मिलेगा पार्टनर

Love Horoscope Today: मेष राशिफल: पार्टनर के साथ संबंध ठीक होंगे। जरुरी फैसला लेने से बचें। यात्रा करने से बचें। कारोबार में साझेदारी ना करें।

वृषभ राशिफल: आपकी लव लाइफ ठीक रहेगी। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी से किसी तरह की जोर जबरदस्ती ना करें।

मिथुन राशिफल: आज के दिन आपका साथी परेशान रहेगा। आपको पार्टनर से भरपूर रोमांस मिलेगा। तनाव से बचने के लिए घूमने जा सकते हैं।

कर्क राशिफल: पति-पत्नी के लिए आज का दिन ठीक होगा। किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं। आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताएंगे।

सिंह राशिफल: रिश्तों में मधुरता लाने के प्रयास करें, सफलता मिलेगी। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है लेकिन बाद में माहौल ठीक हो जाएगा।

कन्या राशिफल: पति-पत्नि के बीच प्यार बना रहेगा। आज आपकी लव लाइफ में आ रही बाधा खत्म होगी। सिंगल लोगों को पार्टनर मिलेगा।

तुला राशिफल: आज पार्टनर की बातों पर गौर करें। बातचीत से पहले आत्मचिन्तन करें। आज जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कुछ क्षेत्रों में ध्यान देने की जरूरत है।

वृश्चिक राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा होगा। पार्टनर के सुख मिल सकता है।

धनु राशिफल: आज के दिन आपको पार्टनर से अच्छा गिफ्ट मिल सकता है। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है।

मकर राशिफल: आज ऑफिस में कार्यभार अधिक होने से पार्टनर पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाएंगे। आज आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है।

कुंभ राशिफल: पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा। पार्टनर के साथ बहस करने से बचें। आज के दिन शुरु हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

मीन राशिफल: आज आपको कई अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं। शादी का प्रपोजल मिलेगा। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे।

First Published on February 17, 2019 7:02 am