Love Horoscope Today, 13 March 2019: मीन राशि वाले रखें प्रेमी का ध्यान, मिथुन जातकों को पार्टनर की ओर से मिलेगा खूब प्यार

Love Horoscope Today: मेष राशिफल: आज आपकी लव लाइफ ठीक रहेगी। पति-पत्नी के बीच प्रेम बना रहेगा। माता का सहयोग मिलेगा।

वृषभ राशिफल: आज आपकी जिंदगी में कोई खास इंसान आ सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में प्रेम संबंध के योग हैं।

मिथुन राशिफल: आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। पार्टनर की ओर से आपको खूब प्यार मिलेगा। पार्टनर को परेशान ना करें।

कर्क राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। प्रेमी की तरफ से आपको गिफ्ट मिल सकता है। बाहर घूमने का प्लान बन सकता है।

सिंह राशिफल: आज आप पार्टनर के साथ मजाक ना करें। पार्टनर के मूड का ध्यान रखें। प्रेमी आपसे गुस्सा हो सकता है।

कन्या राशिफल: आज पार्टनर की मदद से लाभ मिलेगा। पार्टनर आपके बारे में अच्छा फैसला कर सकते हैं। शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

तुला राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच नोकझोंक हो सकती है। आप किसी और से अफेयर ना रखें वरना आपके संबंध खराब हो सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल: आज आपके एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। आपके संबंधों में परेशानी आ सकती है। आप सावधान रहें।

धनु राशिफल: आज आपको पार्टनर की मदद मिलेगी। आपकी लव लाइफ में मधुरता रहेगी। आप महिलाओं का सम्मान करेंगे।

मकर राशिफल:आज आपको पार्टनर से सुख मिलेगा आपके प्रेम संबंध में सुधार होगा। पार्टनर आप पर विश्वास जता सकती है।

कुंभ राशिफल: पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा। अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिलेगा। आज आप किसी महिला का ओर आकर्षित हो सकते हैं।

मीन राशिफल: पति-पत्नी के बीच रिश्ता सामान्य रहेगा। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। प्रेमी की सेहत का ख्याल रखें।

First Published on March 13, 2019 9:05 am