Love Horoscope Today, 13 Aug 2019: धनु राशि वालों का लव पार्टनर के साथ बनेगा रिश्ता, जानिए आज का लव राशिफल

Love Horoscope Today: मेष राशिफल : आज आपकी मुलाकात किसी दयालु व्यक्ति से होगी। जिसका मधुर व्यवहार आपको आकर्षित करेगा। संभव है उनके साथ नजदीकी रिश्ता बन जाए। पार्टनर के साथ रोमांटिक बातचीत करने वाले हैं।

वृषभ राशिफल : आज लव लाइफ में बहुत अधिक खुशियां मिलने वाली है। लव पार्टनर के साथ किसी खूबसूरत स्थान पर घूमने जाने वाले हैं। जीवनसाथी के साथ चल रहा मनमुटाव खत्म होगा। उनके साथ खुलकर प्यार और भावनाएं शेयर करने वाले हैं।

मिथुन राशिफल : मन में पार्टनर से मिलने का ख्याल आएगा। लव पार्टनर के खुशनुमा पल बिताने वाले हैं। जीवनसाथी को किसी स्थान पर घुमाने ले जा सकते हैं। जो पार्टनर की तलाश पर रहे हैं उन्हें मनोनुकूल साथी मिल सकता है।

कर्क राशिफल : आज आप किसी महिला मित्र के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। लव लाइफ में उमंग और उत्साह दिखने को मिलेगा। पहली बार प्यार पाकर हैरान रहेंगे। रिश्ते में नजदीकियां आएगी। मन खुश रहेगा।

सिंह राशिफल : रोमांटिक रिश्ता बनने के संकेत हैं। किसी ऐसे दोस्त से मुलाक़ात होगी जो आपका ख्याल रखेगा। लव लाइफ के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ खुलकर भावनाएं शेयर करें। रिश्ता मधुर होगा।

कन्या राशिफल : जीवनसाथी के साथ रोमांटिक रिश्ता कायम रखेंगे। प्यार के मामले में कोई नया फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोचें, वरना बाद में पछतावा होगा। लव लाइफ में आज से रोमांटिक यात्रा शुरू होने वाली है।

तुला राशिफल : आज आप किसी पुराने दोस्त से बिछड़ सकते हैं। नया रिश्ता बनाने के लिए आपको पहल करना होगा। पार्टनर से साथ बीते लम्हों को याद करना लाभदायक होगा। जीवनसाथी को खुशियां देने वाले हैं।

वृश्चिक राशिफल : दोस्ती रिश्ते में बदलने वाली है। प्यार के मामले में कोई नया स्टेप लेने के लिए आपको खुद पहल करना होगा। हालांकि रिश्ते में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। प्रेमिका के साथ खुलकर बातें करने वाले हैं।

धनु राशिफल : लव पार्टनर के साथ रिश्ते बनने की अधिक संभावना है। किसी खास महिला मित्र से मिलकर अपार खुशी मिलेगी। जीवनसाथी के साथ खुशनुमा पल बिताने वाले हैं। संभव है किसी रोमांटिक यात्रा पर जाने का अवसर मिले।

मकर राशिफल : आज आपकी जिंदगी का आकेलापन दूर होगा। दोस्ती रिश्ते में तब्दील हो सकता है। पार्टनर के प्रति प्यार छलकता दिखाई देगा। लव लाइफ में पार्टनर के करीब आने वाले हैं। जीवनसाथी को कोई नया गिफ्ट देकर उन्हें खुशी देंगे।

कुंभ राशिफल : जिस बात को लेकर पार्टनर से मिलेंगे वह सफल नहीं होगा। इससे आपका मन बेचैन रहने वाला है। मन के अनुकूल पार्टनर मिलने में थोड़ा समय लगेगा। जल्द ही कोई अच्छा पार्टनर मिलने वाला है।

मीन राशिफल : लव लाइफ के लिए आज का दिन शुभ है। आज आप सपनों के पार्टनर के साथ मिलने वाले हैं। पार्टनर के साथ बातचीत में खुलापन रखें वरना उलझन में पड़ सकते हैं। पार्टनर के साथ खुलकर अपनी जज़्बातों का इजहार करें।

First Published on August 13, 2019 6:22 am