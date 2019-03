Love Horoscope Today, 12 March 2019: मिथुन राशि वाले प्रेमी से ना करें जबरदस्ती, कन्या वालों को पार्टनर से मिलेगी मदद

Love Horoscope Today: मेष राशिफल: आप पार्टनर को अपने दिल की बात कह सकते हैं। आज आपको पार्टनर की तरफ से प्यार मिलेगा। आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

वृषभ राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच संबंध ठीक रहेंगे। प्रेमी के साथ रिश्ता सामान्य रहेगा। आज आप पार्टनर को सरप्राइज दे सकते हैं। इससे आपको प्रेमी खुश होगा।

मिथुन राशिफल: आज सिंगल लोग की जिंदगी में आज प्रेमी आ सकता है। आपकी लव लाइफ अच्छी रहने हैं। प्रेमी से किसी भी तरह की जबरदस्ती न करें।

कर्क राशिफल: आज पार्टनर के साथ मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आपकी शादी की बात चल सकती है। धन लाभ मिलने के योग हैं।

सिंह राशिफल: आज पार्टनर आपकी किसी बात से नाराज हो सकता है। आप उनसे अपनी भावना शेयर करने से बचें। बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। धन खर्च होगा।

कन्या राशिफल: आज आपकी प्रिय लोगों से मुलाकात संभव है। लव लाइफ में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। पार्टनर की मदद से लाभ मिलेगा।

तुला राशिफल: आज सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर से ऐसी बात ना कहें जिससे उनको परेशानी हों।

वृश्चिक राशिफल: आज आपकी एक गलती से आपके संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। इसलिए प्रयास करें कि कम बोलें। पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है।

धनु राशिफल: पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। आज आपके एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। पार्टनर के मूड का ध्यान रखें। आज आपको पार्टनर का सहयोग मिलेगा।

मकर राशिफल: आज लव लाइफ में उतार-चढ़ाव रहेगा। पार्टनर की बातों पर गौर करें। आप पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं।

कुंभ राशिफल: आज पार्टनर से आपको सुख मिलेगा। पार्टनर से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। प्रेमी और खुद की सेहत का ख्याल रखें।

मीन राशिफल: पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। शादीशुदा लोगों को प्रेमी से प्यार मिलेगा।

First Published on March 12, 2019 8:17 am