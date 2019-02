Love Horoscope Today, 12 Feb 2019: मेष राशि वाले सोच-समझकर बोलें, जानें अन्या राशियों को लव राशिफल

Love Horoscope Today: मेष राशिफल: कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं। आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताएंगें। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। सोच समझकर ही कुछ बोलें। पति-पत्नी के बीच आज प्यार रहेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। आज पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। इसलिए आप अपना मुंह बंद रखें, उनके साथ वाद-विवाद में ना पड़ें। आज आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन उत्तम है। वृषभ राशिफल: अगर आप सिंगल है तो आज आपको पार्टनर मिल सकता है। आप पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। मिथुन राशिफल: आज पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। आपकी और पार्टनर की खूब जमेगी। आपके और पार्टनर के बीच अच्छी बॉन्डिंग होगी।

कर्क राशिफल: आज लव रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं, दिन अच्छा है। आप रिलेशनशिप में लापरवाही ना करें, वरना संबंध खराब हो सकते हैं। सिंह राशिफल: आज पार्टनर के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। आपके मन में पार्टनर के लिए अधिक प्यार उमड़ेगा। कन्या राशिफल: आज आप अपनी वाणी पर संयम रखें वरना पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। किसी की बात पर विश्वास ना करें।

तुला राशिफल: आज लव लाइफ को लेकर सही निर्णय कर सकते हैं। आपका मन उत्साहित रहेगा। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। वृश्चिक राशिफल: आज आपका दिन रोमांस से भरा होगा। आप पार्टनर के साथ खूब रोमांस कर पाएंगे। अच्छी खबर भी मिलेगी। धनु राशिफल: आज पार्टनर को आपकी कोई बात परेशान कर सकती है। इससे आपका मन व्यथित हो सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें।

मकर राशिफल: आज आपकी लव लाइफ सही रहेगी। आप पार्टनर के साथ संबंध बना सकेंगे। आपके और पार्टनर के बीच संबंध मधुर होंगे।कुंभ राशिफल: आज सिंगल लोगों को प्यार मिल सकता है। प्यार का सुखद अनुभव कर सकेंगे। लव लाइफ अच्छी रहेगी। मीन राशिफल: आज पार्टनर रोमांटिक रहेगा। आपको पार्टनर के साथ प्यार करने का मौका मिलेगा। अपने गुस्से पर काबू रखें।

First Published on February 12, 2019 7:44 am