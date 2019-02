Love Horoscope Today, 11 Feb 2019: मेष राशि वालों को मिलेगा शादी का प्रपोजल, मिथुन वाले वाणी पर रखें संयम

Love Horoscope Today: मेष राशिफल: आज सिंगल लोगों के लिए दिन अच्छा है। आप आप लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। आज प्रेम संबंधों को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं।

वृषभ राशिफल: प्रेमी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज आप प्रेमी से अपने दिल की बात कह पाएंगे। आपको प्रेमी की ओर से हां मिल सकती है।

मिथुन राशिफल: आज लव लाइफ में मन मुटाव हो सकता है। आप पार्टनर की बातों पर गौर करें। आपको पार्टनर की कोई बात परेशान कर सकती है।

कर्क राशिफल : जीवनसाथी की मदद मिलेगी। लव लाइफ अच्छी रहेगी। आज आपके खर्चे बढ़ेंगे। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।

सिंह राशिफल: प्रेमी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।

कन्या राशिफल: आज शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा है। पार्टनर से अच्छा भोजन प्राप्त होगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा और रोमांस करेंगे।

तुला राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। आप पार्टनर पर कोई जोर-जबरदस्ती ना करें। दोस्ती प्यार में बदल सकती है।

वृश्चिक राशिफल: लव लाइफ को लेकर कोई बड़ा फैसला लें सकते हैं। आपका फैसला सही हो सकता है। माता-पिता के बीच तनाव कम होगा।

धनु राशिफल: आज लव लाइफ में कोई बाहरी व्यक्ति दखल दे सकता है। आप इससे मधुरता से बात कर बात खत्म करें। एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर होने की संभावना है।

मकर राशिफल: पति-पत्नी के बीच मेलजोल रहेगा। आज आप प्रेमी को प्रपोज कर सकते हैं। जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें। आज आपको मानसिक शांति मिलेगी।

कुंभ राशिफल: आपकी लव लाइफ में अच्छा तालमेल रहेगा। प्रेमी के साथ बिताये हुए पल याद करेंगे। आज बनी रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

मीन राशिफल: जीवनसाथी से सोच-समझकर मजाक करें। वह गुस्सा हो सकती है। पार्टनर की कुछ बातें इग्नोर करनी पडे़गी। आज पार्टनर के साथ समय बिता पाएंगे।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on February 11, 2019 8:35 am