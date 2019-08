Love Horoscope Today, 10 Aug 2019 : मिथुन राशि वालों का लव लाइफ रहेगा अच्छा, कन्या वालों को मिलेगा शादी का प्रस्ताव

Love Horoscope Today: मेष राशिफल : प्रेम संबंधों में आ रही बाधा दूर होगी। पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने वाले हैं। कार्यस्थल पर किसी महिला मित्र से दोस्ती बढ़ेगी। लव पार्टनर के साथ डेटिंग और बातचीत करने का अवसर मिलेगा।

वृषभ राशिफल : नए लव लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर विवाद पैदा हो सकता है। हालांकि आपसी बातचीत के जरिए इसे सुलझा सकते हैं। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिलने के योग हैं।

मिथुन राशिफल : लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। नए पार्टनर बनाने से पहले अच्छी तरह विचार कर लेना अच्छा होगा। रिश्तों में किसी प्रकार की बाधा आने से मन चिंतित रहेगा। किसी चाहने वाले मित्र का अचानक बुलावा आ सकता है।

कर्क राशिफल : जीवनसाथी के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी। हालांकि आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करना होगा। चाहने वालों के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं। शाम में किसी पुरानी महिला मित्र से मुलाक़ात होगी।

सिंह राशिफल : आज का दिन मौज-मस्ती भरा बीतने वाला है। पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक स्थान पर घूमने जा सकते हैं। जीवनसाथी के साथ मधुर संबंध रहने वाले हैं। लव लाइफ में किसी का दखलअंदाजी से परेशान रहेंगे।

कन्या राशिफल : जीवनसाथी के साथ उग्र स्वभाव से पेश न आएं। वरना रिश्ता टूट सकता है। जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। वाणी की मधुरता से पार्टनर के साथ आपसी संबंध और भी अधिक मजबूत होंगे।

तुला राशिफल : प्यार प्रसंग के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि आपका मन बैचन रह सकता है। लव पार्टनर के साथ रोमांस बढ़ने वाला है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। विवाह संबंधी निर्णय ले सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल : आज आपका दिन नए रिश्ते बनाने के लिए खास है। पार्टनर के साथ झगड़ा होने की उम्मीद है। किसी महिला मित्र से शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। विवाहित लोग भी जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं।

धनु राशिफल : प्रेमी से मिलने के लिए जा सकते हैं। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहने वाली है। अकेले में समय बिताने से बचें। वरना मानसिक पीड़ा परेशान करेगी। लव-पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं।

मकर राशिफल : जो लोग पहले से प्रेम संबंध में हैं, उन्हें पार्टनर के करीब आने का अवसर मिलेगा। जीवनसाथी के साथ अहंकार भारी बातें करने से बचें। आपके प्रेम-प्रसंग पर किसी की नजर लग सकती है।

कुंभ राशिफल : प्रियतम के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। प्रेमिका के साथ कहीं दूर की यात्रा पर जाने के योग हैं। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी। उन्हें खुश करके के लिए हर तरह से कोशिश कर सकते हैं।

मीन राशिफल : प्रेम संबंध में किसी प्रकार का वर्चस्व बनाने की कोशिश करने से बचें। हालांकि पार्टनर को किसी प्रकार की तकलीफ न हो इसके लिए प्रयास करने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में आपार खुशियां मिलने वाली है।

First Published on August 10, 2019 6:03 am