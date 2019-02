Love Horoscope Today, 09 Feb 2019: मेष राशि वालों का मूड रहेगा रोमांटिक, जानें अन्य राशियों का लव राशिफल

Love Horoscope Today: मेष राशिफल: आज आपका मूड रोमांटिक रहेगा। आप पार्टनर के साथ रोमांस करेंगे। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। उनके खूब टाइम बिताएंगे और प्यार करेंगे।

वृषभ राशिफल: आज लव रिलेशनशिप के लिए दिन अच्छा है। सिंगल लोगों का शादी का प्रपोजल मिल सकता है। विवाह के योग हैं। किसी महिला की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

मिथुन राशिफल: आज पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। आप उनके मैटर में ज्यादा दखलअंदाजी ना करें। पार्टनर को आपकी बात परेशान कर सकती है।

कर्क राशिफल: आज आप खुश रहेंगे। पार्टनर से अच्छी खबर मिल सकती है। पति-पत्नी कही घूमने जा सकते हैं। खुद पर संयम रखें। प्रेमी की सेहत का ख्याल रखें।

सिंह राशिफल: अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी को अपने दिल की बात कह सकते हैं। सिंगल लोगों को पार्टनर मिलेगा।

कन्या राशिफल: आज नया साथी मिलेगा। नए साथी के लिए आपका मन रोमांटिक रहेगा। आप प्रेमी से शादी की बात करेंगे। आज शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी।

तुला राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आपको महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। प्रेमी की सेहत का ख्याल रखें। पार्टनर से सुख मिलेगा।

वृश्चिक राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल ठीक रह सकता है। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित हो सकते हैं। प्रेमी के साथ आपके विवाह के योग हैं।

धनु राशिफल: आज आप अपनी रिलेशनशिप में मधुरता लाने की कोशिश करें। सब ठीक हो सकता है। किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं।

मकर राशिफल: आज आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। प्रेमी से शारीरिक सुख मिल सकता है। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। प्रेमी के साथ जबरदस्ती ना करें।

कुंभ राशिफल: आप प्रेमी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। प्रेमी को खुश करने के लिए गिफ्ट दे सकते हैं। नई रिलेशनशिप शुरू करने के लिए आज का दिन ठीक है।

मीन राशिफल: प्रेमी के साथ मन-मुटाव हो सकता है। आप वाणी पर संयम रखें। आज प्यार का अभाव रहेगा। सिंगल लोग अकेलापन महसूस करेंगे।

First Published on February 9, 2019 7:55 am