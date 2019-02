Love Horoscope Today, 08 Feb 2019: कर्क राशि वाले करेंगे पार्टनर के साथ मौज-मस्ती, धनु वालों को हो सकती है प्रेमी के साथ कलह

Love Horoscope Today: मेष राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। आज आप किसी महिला की बात से प्रभावित हो सकते हैं। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

वृषभ राशिफल: आज पत्नी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आपका मूड रोमांटिक रहेगा। पार्टनर से सुख मिल सकता है। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होंगे।

मिथुन राशिफल: आज के दिन लव लाइफ से जुड़ा को फैसला कर सकते हैं। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। अपने गुस्से पर काबू रखें। प्रेमी से तालमेल बना रहेगा।

कर्क राशिफल: आज पार्टनर के साथ मौज-मस्ती करेंगे। पार्टनर से सुख मिल सकता है। आज पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं।

सिंह राशिफल: प्रेमी से उपहार मिल सकता है। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। आज पत्नी आपके नाराज हो सकती है। रिलेशनशिप में नयापन आएगा ।रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी।

कन्या राशिफल: आज जीवनसाथी की नजरो में आपकी इज्जत बढ़ेगी। पार्टनर आज आपकी बात से सहमत होगी। पार्टनर को आपकी मदद से फायदा हो सकता है।

तुला राशिफल: आज लव लाइफ में परेशानी आ सकती है। रिलेशनशिप में मनमुटाव हो सकता है लेकिन बाद में सब ठीक होगा। पार्टनर को खुश करने के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल: पति-पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता हैं। प्रेमी से सोच-समझकर मजाक करें। अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है।

धनु राशिफल: आज घर में प्रेमी के साथ कलह हो सकती है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आज दोस्तों के साथ आप यात्रा पर जा सकते हैं। आप अपने प्रेम संबंधों में मिठास लाने का प्रयास करें।

मकर राशिफल: आज आप सोच-समझकर बात करें। वरना आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। पति-पत्नी के बीच रिश्ता सामान्य रहेगा। लव लाइफ सामान्य रहेगी।

कुंभ राशिफल: आज आपका मूड रोमांटिक रहेगा। पति-पत्नी के रिश्तों में कुछ नयापन आएगा। काम अधिक होने से तनाव हो सकता है। सिंगल लोग प्रेमी को प्रपोज कर सकते हैं।

मीन राशिफल: आज आपको प्रेमी मिल सकता है। कॉलेज में पार्टनर मिल सकता है। आज आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। आपको प्यार में सफलता मिल सकती है।

First Published on February 8, 2019 8:00 am