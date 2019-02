Love Horoscope Today, 06 Feb 2019: वृषभ वालों की तय हो सकती है शादी, मिथुन वाले बहस से बचें

Love Horoscope Today: मेष राशिफल: आज आपकी लव लाइफ ठीक रहेगी। आप अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। प्रेमी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है।

वृषभ राशिफल: अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है। प्रेमी आपको प्रपोज कर सकता है। पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। आज आपकी लव लाइफ में रोमांस रहेगा।

मिथुन राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच मनमुटाव के योग हैं। आप किसी बात को लेकर बहस ना करें। अपनी भावनाएं पार्टनर पर ना थोपें। मानसिक तनाव हो सकता है।

कर्क राशिफल: आज लवर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आपका धन शोपिंग करने में खर्च होगा। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला ना लें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

सिंह राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज लवर के साथ मनमुटाव हो सकता है। इसलिए लवर के साथ किसी तरह की बहसबाजी ना करें। अपनी वाणी पर संयम रखें।

कन्या राशिफल: आज सिंगल लोगों को किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है। आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। आज आपको रोमांस मिलेगा।

तुला राशिफल: आप प्रेमी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। उनके विरोध में जाकर कोई फैसला ना लें। वरना आपकी लव लाइफ में दिक्कत आ सकती है। अपोजिट जेंडर वालों से आकर्षण बढ़ सकता है।

वृश्चिक राशिफल: आज आपको पार्टनर से सुख मिलेगा। लव लाइफ अच्छी रहेगा। पत्नी के साथ किसी तरह का मजाक ना करें। पार्टनर की कुछ बातें इग्नोर करनी पडे़गी। आज आपके प्रेमी से मन मुटाव हो सकता है।

धनु राशिफल: पार्टनर को खुश करने के लिए उपहार दे सकते हैं। आज के दिन आपकी लव लाइफ में अच्छा तालमेल रहेगा। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

मकर राशिफल: आज आप दोस्ती को प्यार में बदल सकते हैं। प्रेमी के साथ बिताये हुए पल याद करेंगे। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

कुंभ राशिफल: आज पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे। लव लाइफ में कोई व्यक्ति परेशानी लेकर आ सकता है। आपके एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर होने की संभावना है। आप इससे बचें।

मीन राशिफल: पति-पत्नी में बहस हो सकती है। दांपत्य जीवन मे मनमुटाव रहेगा। आज लव लाइफ को लेकर कोई बड़ा फैसला ना लें। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिलेगा।

First Published on February 6, 2019 7:32 am