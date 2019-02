Love Horoscope Today, 05 Feb 2019: मेष राशि वाले प्रेमी पर रखें विश्वास, जानिए बाकी राशियों का लव राशिफल

Love Horoscope Today: मेष राशिफल: पार्टनर के साथ विवाद ना करें। आज अपनी वाणी में मधुरता रखें। वरना पार्टनर आपकी वाणी से खफा हो सकता है। लव लाइफ में मधुरता रखें। प्रेमी पर विश्वास रखें।

वृषभ राशिफल: आज आपकी जीवन में कुछ नयापन आएगा। आज कोई चाहने वाला आपको प्रपोज कर सकता है। लव लाइफ अच्छी रहेगी।

मिथुन राशिफल: आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको पार्टनर का सहयोग मिलेगा। आज आपका मूड रोमांटिक रहेगा। प्रेमी से गिफ्ट मिलेगा।

कर्क राशिफल: आज आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। आप प्रेमी की बात मानेंगे। आज आप अपने प्रेम-संबंध को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं।

सिंह राशिफल: आज आपकी लव लाइफ में परेशानी आ सकती है। आपकी कोई बात प्रेमी को पता चल सकती है, जिसे आप प्रेमी से छुपा रहे थे।

कन्या राशिफल: आपकी लव लाइफ में चल रही परेशानी दूर हो सकती है। आप एक बार फिर से नए तरीके से रिश्ते की शुरूआत कर सकते हैं।

तुला राशिफल: आज पार्टनर के साथ आपकी अनबन हो सकती है। रोमांस के लिए आज का दिन आपके लिए अनुकूल नहीं है। प्रेमी से बहस ना करें।

वृश्चिक राशिफल: आज आपकी पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। आप पार्टनर के साथ रोमांस कर पाएंगे। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा।

धनु राशिफल: आज पत्नी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी। पति-पत्नी के बीच चल रही परेशानी दूर होगी। आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी।

मकर राशिफल: आज आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है। आप उनकी अपेक्षा के अनुसार खरे नहीं उतरे। आप उनके बात मानें।

कुंभ राशिफल: आज पार्टनर के साथ गलतफहमी हो सकती है। आप पार्टनर के साथ बहस ना करें। वरना आपकी लव लाइफ में परेशानी आ सकती है।

मीन राशिफल: आज आपके संबंधों में मधुरता होगी। प्रेमी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। आज आप पार्टनर को शोपिंग करवाएंगे। प्रेमी को उपहार देंगे।

First Published on February 5, 2019 8:30 am