Love Horoscope Today 9 October 2019: प्यार में नजदीकियां बढ़ाएंगे तुला वाले, जानिए बाकियों का हाल

Love Horoscope Today October 2019:

मेषः पुराने साथी से मन मुटाव होने के चांस हैं। वैवाहिक जीवन में दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। हालांकि लव पार्टनर के रोमांटिक पल बीतेंगे। नौकरी में ट्रांसफर हो सकती है।

वृषभः मन में उलझन होगी। ऑफिस में काम करने वाली महिला से आज कोई अपने प्यार का इजहार कर करेगा। लाइफ पार्टनर के साथ आपका अच्चा समय बीतेगा।

मिथुनः आज पति-पत्नी और अविवाहित कपल एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। अगर आप किसी के करीब हैं और उसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो आज बयां कर देंगे।

कर्कः विवाह के लिए बेहतरीन समय है। सोशल मीडिया के जरिए जिससे आप चाहते हैं उसके समक्ष अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं।

सिंहः मन को शांत रखेंगे तो आज के दिन आप अपने पार्टनर से जो चाहते हैं वो सब मिलेगा। अगर आप पेरेंट्स से तो आज बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन है।

कन्याः जिन लोगों की शादी की बात चल रही है उनके लिए अच्छा दिन है। विवाहित लोगों का ससुराल वालों से किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। खर्च बढ़ सकते हैं।

तुलाः प्यार में नजदीकियां बढ़ेगीं। जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती है। सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताएंगे।

वृश्चिकः नए रिलेशनशिप पर भरोसा करना आपके रिश्तों के बीच आज कड़वाहट ला सकता है। साथी के साथ कहीं बाहर की यात्रा हो सकती है। टूटे रिश्ते फिर बन सकेंगे।

धनुः पार्टनर का मूड खराब हो सकता है। रिलेशनशिप में किसी गलतफहमी ती वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं।

मकरः प्यार के संबंध बेहतरीन बनने के योग हैं। वैवाहिक कपल का अच्छा दिन बीतेगा। लोन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं।

कुंभः पार्टनर के बीच जिस चीज को लेकर टेंशन थी वो आज खत्म हो सकती है। अगर आप अपने चाहने वाले को प्रपोज करते हैं तो प्रतिउत्तर में हां मिल सकता है।

मीनः मन में अपने प्रेमी को लेकर उलझन होगी। प्यार को पाने के लिए महंगा गिफ्ट खरीदेंगे। आज प्रेम संबंधों में मिठास रहेंगे।

First Published on October 9, 2019 2:39 am