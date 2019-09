लव राशिफल 22 सितंबर 2019: धनु वालों का सबसे खास रहेगा दिन, इस राशि वालों की बढ़ सकती है चिंता

Love Horoscope Today 22 September 2019:

मेष राशिफल: आज आप अपने लव पार्टनर के मिलने जा सकते हैं। प्रेमिका से मिलकर उन्हें खास उपहार देने वाले हैं। वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा।

वृषभ राशिफल: प्रेमी-प्रेमिका आपस में मुलाक़ात कर सकते हैं। लव पार्टनर के साथ बात करने में संकोच हो सकता है। वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी को कुछ अच्छा गिफ्ट देने वाले हैं। अविवाहित जातक लव पार्टनर बना सकते हैं।

मिथुन राशिफल: पार्टनर के साथ प्यार का इजहार करने वाले हैं। साथी को प्रपोज कर सकते हैं। प्रेमिका आपका दिल दुखा सकती है। पत्नी का भरपूर साथ मिलेगा।

कर्क राशिफल: लव लाइफ में रोमांस का अनुभव करने वाले हैं। आज सपनों के पार्टनर से मुलाक़ात करने मशक्कत करनी पड़ सकती है। प्रेमी का व्यवहार दुखी कर सकता है। शादीशुदा लाइफ खुशनुमा रहेगा।

सिंह राशिफल: आज आपको दोस्ती का प्रस्ताव मिल सकता है। यह फैसला आपको करना होगा कि दोस्ती स्वीकार करे या नहीं। लव पार्टनर से नाराजगी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में खर्च बढ़ने वाला है।

कन्या राशिफल: रिश्ते को आगे बढ़ाने में परेशानी होगी। प्रेमिका की तरफ से डेटिंग का प्रस्ताव मिलेगा। शादीशुदा लाइफ अच्छी रहने वाली है। पत्नी के साथ घूमने जा सकते हैं।

तुला राशिफल: यदि आप लव पार्टनर की तलाश में हैं तो आज का दिन खास सहित हो सकता है। प्रेमी से मिलने का मौका मिलेगा। प्रेमिका से जो अपेक्षा करेंगे उस पर खरी उतरेगी।

वृश्चिक राशिफल: आज लव पार्टनर के साथ डेट पर जाना नुकसानदेह हो सकता है। प्रेमिका से मिलने के लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा। प्रेमी किसी रोमांटिक जगह पर घुमाने ले जा सकता है। पत्नी की किसी बात पर गुस्सा हो सकते हैं।

धनु राशिफल: चोरी-चुपके पार्टनर से मुलाक़ात करेंगे। प्रेमिका घूमने जाने का जिद्द कर सकती है। अविवाहित जातक नया लव पार्टनर बना सकते हैं। जीवनसाथी से तनाव हो सकता है।

मकर राशिफल: लव लाइफ में कुछ नया होने वाला है। लव पार्टनर की तलाश में निराशा हाथ लग सकती है। शादीशुदा जिंदगी खुशनुमा रहने वाली है। जीवनसाथी से प्यार भरा संदेश मिलेगा।

कुंभ राशिफल: कार्यस्थल पर महिला साथी को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। नई प्रेमिका करियर को बिगाड़ सकती है। जिनकी शादी नहीं हुई उन्हें शादी का प्रस्ताव मिलेगा। पत्नी को उनका पसंदीदा चीज गिफ्ट कर सकते हैं।

मीन राशिफल: आज का लव लाइफ रोमांस से भरा रहने वाला है। खुशनुमा माहौल में पार्टनर के साथ प्यार का इजहार कर सकते हैं। जिसके साथ बहुत दिनों से लव का चक्कर चल रहा है, धोखा दे सकता है।

First Published on September 22, 2019 3:24 am