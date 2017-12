हथेली के इस हिस्से को देखकर जान सकते हैं सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली पर मौजूद सभी पर्वतों का व्यक्ति के जीवन से कुछ ना कुछ संबंध जरूर होता है। इन पर्वतों से व्यक्ति के भाग्य के बारे जानकारी मिलती है। किसी व्यक्ति के भाग्य में सरकारी नौकरी है या नहीं यह हथेली पर मौजूद रेखाएं देखकर पता कर सकते हैं। हथेली पर मौजूद गुरु पर्वत से व्यक्ति के भाग्य में सरकारी नौकरी का संयोग बनता है। आइए आज हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक जानते हैं सरकारी नौकरी से संबंधित विशेष चिन्हों के बारे में –

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरकारी नौकरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुरु पर्वत होता है। हथेली का गुरु पर्वत तर्जनी अंगुली के नीचे का हिस्सा होता है, जिसकी हथेली में यह हिस्सा जितना उन्नत होता है उसे सरकारी नौकरी मिलने की उतनी ही अधिक संभावना होती है। इसके साथ ही गुरु पर्वत पर बने वर्ग का निशान व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाने में महत्वपूर्ण होता है।

व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलावाने में शनि पर्वत भी अहम माना जाता है। शनि पर्वत मध्यमा अंगुली के नीचे का हिस्सा होता है। शनि पर्वत का मजबूत होना सरकारी नौकरी के लिए बहुत अहम होता है। कहा जाता है जिनका यह हिस्सा मजबूत होता है उनको सरकारी नौकरी का लाभ मिलता है।

First Published on December 13, 2017 11:58 am