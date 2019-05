Loksabha election results 2019: ग्रहों की अच्छी दशा होने के कारण मायावती को मिल सकता है फायदा, जानें और क्या कहते हैं ज्योतिषी

उत्तरप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्म 15 जनवरी साल 1956 को शाम 7 बजकर 50 मिनट पर हुआ था। इनकी लग्न राशि कर्क है। मायावती की कुंडली को लेकर कई ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की है और उनका कहना है कि मायावती के ग्रह अच्छे रहने के कारण इनके लिए समय काफी सकारात्मक रूख लेने वाला है। पिछले लोकसभा चुनाव के समय हानि भाव के स्वामी बुध की महादशा के कारण मायावती को एक भी सीट नहीं मिल पायी थी। लेकिन अब बुध में लाभ भाव के स्वामी शुक्र की अन्तर्दशा मायावती की कुंडली में शुरू हो चुकी है जिससे इन्हें कोई बड़ा पद मिलने का योग बन रहा है।

कुछ ज्योतिषों के अनुसार बसपा अध्यक्ष मायावती की कुंडली में बुध की महादशा के साथ ही व्ययेश की दशा में आयेश एवं शुक्रेश की दशा उनके लिए लाभकारी होगी। बसपा की कुंडली में राहु में चंद्रमा का अंतर चमत्कारिक योग बना रहा है। एक अन्य ज्योतिष के अनुसार सपा और बसपा की कुंडली में केंद्र में कोई लाभकारी ग्रह नहीं होने से और केतु का 10 वें घर में स्थित होने से इस गठबंधन से कोई लाभ मिलता नहीं दिखाई दे रहा है।

कुछ ज्योतिषों का यह भी कहना है कि मायावती की जन्मतिथि के मुताबिक इस समय उनकी कुंडली में सुखद संयोग बन रहे हैं जो उनके लिए प्रबल हैं। मायावती की कुंडली कर्क लग्न और मकर राशि की है। इस समय इन पर बुध की महादशा चल रही है। और इसमें शुक्र की युति के चलते यह महादशा उन्हें बहुत बड़ा लाभ देती दिखाई दे रही है। यह शुभ योग 19 अक्टूबर तक चलने वाला है, इस योग के कारण वह सत्ता के काफी करीब तक जा सकती हैं।

मायावती की कुंडली में मंगल पंचम भाव में होने से यह उन्हें एक प्रखर प्रशासक और रणनीति बनाने में मजबूती देता है। इस समय उनकी कुंडली के मुताबिक सभी ग्रहों के शुभ योग उनके साथ है। अगर चुनावों में महा गठबंधन की जीत होती है तो उसमें से सबसे मजबूत दावेदार प्रधानमंत्री पद के लिए मायावती हो सकती हैं जो काफी लोगों को पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे निकल सकती है। पिछले चुनावों को देखते हुए इस बार उनकी पार्टी की सीटें बढ़ सकती है।

First Published on May 23, 2019 8:54 am