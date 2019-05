Loksabha election 2019: तो क्या इस बार नहीं दिखेगा ममता बनर्जी का दम? जानिए क्या कहते हैं ज्योतिष

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सितारे इस बार उनका ज्यादा साथ देते दिखाई दे रहे हैं। कई ज्योतिषों ने ममता बनर्जी की कुंडली का विशलेषण किया है, जिसके आधार पर यह बात सामने आई है कि इन लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उनकी कुंडली में मौजूद ग्रह अभी उनके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं।

ज्योतिष पं. कृष्ण गोपाल मिश्र के हवाले से अमर उजाला ने लिखा कि, ‘इस बार ममता बनर्जी का जादू उतना नहीं चलेगा। हालांकि ममता की जन्म पत्री में भाग्य स्थान का शनि बहुत ही प्रबल है, जो किसी भी जातक को भाग्यशाली बनाए रखता है। इस कारण ऐसे लोगों का कितना भी खराब समय क्यों ना आ जाए इन लोगों की स्थिति बहुत खराब नहीं होती है। लेकिन इस बार ग्रहों की स्थिति उनके पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। ममता का उनके गढ़ में प्रभाव कम होने के साथ-साथ उनकी छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। साथ ही राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा अच्छी नहीं मानी गई है, जो जुलाई 2018 से प्रारंभ होकर जुलाई 2019 तक रहने वाली है। ममता को इस दौरान कानूनी विवाद और राजनीतिक विरोध का सामना भी करना पड़ता है। भले ही ममता की कुंडली के सितारे लोकसभा चुनाव में उन्हें अच्छा परिणाम नहीं दिलवा रहे हों लेकिन उनकी कुंडली बताती है कि वह काफी मजबूत हैं और भाग्यशाली महिला हैं। इसलिए आने वाले समय में भले ही उनका प्रभाव पहले की अपेक्षा कमजोर हो जाए लेकिन राजनीति में उनका वर्चस्व कायम रहेगा।’

कुछ ज्योतिषों का ये भी कहना है कि, ‘ममता बनर्जी के ग्रहों की दशा के कारण उनके लिए समय काफी मुश्किल भरा चल रहा है। इस समय उन्हें अपने विरोधियों से कड़ी टक्कर मिल सकती है। उनके विरोधी उन्हें हराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।’ ऐसे ज्योतिषों के मुताबिक 2019 में धनु राशि में केतु का प्रवेश करने से उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। राहु और केतु की चाल ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं होने से इनकी छवि काफी खराब हो सकती है।

First Published on May 20, 2019 7:23 am